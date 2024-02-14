"Джентльмены" Гая Ричи превратятся в сериал: когда ждать на Netflix

Netflix представил официальный тизер к новому сериалу от режиссера Гая Ричи "Джентльмены" и раскрыл дату его выхода. Это драматическое шоу, основанное на криминальной комедии 2019 года, в которой главные роли исполнили Мэтью МакКонахи, Колин Фаррелл и Хью Грант.

Сериал станет своеобразным продолжением истории, известной зрителям благодаря одноименному фильму 2020 года. Даже при смене персонажей, "Джентльмены" обещают сохранить тот же вкус и стиль, который полюбился поклонникам. Узнайте в материале, что известно о дате выхода, сюжет ленты и актерский состав.

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Сериал "Джентльмены": что известно о сюжете и дате выхода

13 февраля Netflix объявил о выходе нового сериала "Джентльмены", запланированного на 7 марта. По словам режиссера Гая Ричи, сюжет этого сериала абсолютно несвязан с событиями одноименного фильма. А все-таки, то, что будет разворачиваться на экране, будет происходить в той же вселенной, что и события в фильме.

Сюжет рассказывает о парне, по имени Эдди Галстед, который унаследовал большое имущество от своего отца. Главный герой обнаруживает, что его новая собственность – самая большая ферма по выращиванию конопли в Европе. Таким образом, Эдди сталкивается с необходимостью приложить большие усилия для развития бизнеса, даже если это выходит за рамки закона.

"Джентльмены": смотрите онлайн трейлер сериала

"Джентльмены": что известно об актерском составе

Тео Джеймс, известный украинскому зрителю по роли в фильме "Дивергент", взял на себя главную роль в новом сериале. Участниками проекта также стали Кая Скоделарио, Джанкарло Эспозито (известный по ролям в фильмах Гая Ричи, таких, как "Винни Джонс"), Джоэли Ричардсон, Питер Серафинович и Дэниел Ингс.

Гай Ричи выступил как шоураннер, сценарист и продюсер сериала, а также снял два первых эпизода. Учитывая его талант и вклад в создание проекта, ожидается, что "Джентльмены" поразит зрителей с первых серий, благодаря интересным диалогам и мастерски созданным сценам.