Романтический хит от Netflix: почему все говорят о новом сериале "Никто этого не хочет"

Романтические истории любви, которые приобретают популярность, часто сосредотачиваются на драме между главными героями, которые то не выражают свои чувства, то не совпадают в ценностях. Но новый ромком от Netflix показывает частично другую реальность, от просмотра которой на душе тепло и спокойно.

Сериал "Никто этого не хочет" за короткое время получил популярность и попал в лидеры по просмотрам на Netflix во многих странах. Кино 24 подробнее расскажет, почему все говорят об этой ленте.

Смотрите также Украинцы влюбились в новый сериал "Узнай меня": описание всех серий, которые можно посмотреть онлайн

Сюжет сериала "Никто этого не хочет"

Джоанна и ее сестра Морган ведут подкаст, где рассказывают о своих свиданиях, курьезные случаи и интимные отношения с мужчинами. Например, Джоанна часто делится своим опытом токсичных отношений.

На вечеринке Джоанна встречается с раввином Ноа и внезапно чувствует к нему влечение. Ведь женщина представляла себе раввина как сварливого бородатого мужчину, а перед ней появился приземленный и забавный парень.

В надежде пообщаться с Ноа, Джоанна делает первый шаг и приходит к нему в храм. У пары завязываются отношения, но чем дальше все заходит, тем больше становится понятно, насколько они из разных миров.

"Никто этого не хочет": смотрите трейлер онлайн

Сериал отличился не только своей легкостью и теплотой, но и новым способом показать религиозность и духовность. Здесь с юмором изобразили различные запреты в вере и стереотипы. Отношения пары нетоксичные, но это не делает сериал скучным или неинтересным, ведь они остаются страстными и романтичными. "Никто этого не хочет" доказал, что за здоровой любовью тоже интересно наблюдать.

О создании и актерах

Руководитель проекта Эрин Фостер вдохновлялась собственным опытом отношений. Ее муж во время первой встречи сказал, что будет жениться только на еврейке. Так Эрин приняла ради любимого иудаизм.

Я бы сказала, что лучше всего писать из личного опыта, потому что вы можете поделиться уникальным взглядом, который вы имеете, на ситуацию. Мне не всегда удается смотреть на то, через что я прохожу в своей жизни, как на истории для телевидения,

– рассказала Эрин в интервью Harper's Bazaar.

Эрин Фостер хотела сыграть главную роль, однако ее получила Кристен Белл. Ноа сыграл Адам Броуди. Этот дуэт прекрасно показал себя на экране в плане химии между персонажами – они очень реалистичны. Интересно, что Броуди активно готовился к съемкам: он посещал богослужения, читал книги и исследовал иудаизм.

Все поцелуи пары в сериале: видео

Отзывы зрителей и критики

Rotten Tomatoes – 95%

Metacritic – 73/100

IMDb – 8.0/10

Зрители в восторге от нового сериала – об этом свидетельствует то, что во многих странах он возглавил рейтинг самых популярных лент за последнее время.

В то же время в проекте нашли недостаток – его обвиняют в антисемитизме. Редактор Glamour в своей публикации пожаловалась, что еврейские персонажи в сериале изображены как "контролерки, жадные до брака женщины, которые хотят планировать званые ужины и отталкивать всех, кто не разделяет тех же мечтаний". Другие критики тоже подчеркнули, что сериал повторяет ложные стереотипы о еврейских женщинах.

Сериал критикуют за стереотипы / Кадр из сериала

Сериал вышел в конце сентября, его уже продлили на второй сезон. Зрители смогут оценить, удастся ли новым эпизодам оправдать ожидания.