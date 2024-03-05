В Украине стартовал сериал "Никто не идеален": что известно о премьере авантюрной мелодрамы

В понедельник, 4 марта, на экраны вышел новый украинский сериал "Никто не идеален". Звездный состав и захватывающий сюжет уже с первого эпизода погрузил зрителей в приключения главной героини.

Перипетии, происходящие в жизни девушки, положены в основу авантюрной мелодрамы. Читайте о сюжете сериала на Кино 24 и смотрите новую украинскую мелодраму уже сейчас.

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О чем сюжет нового сериала "Никто не идеален"

Сериал показывает историю молодой девушки Александры, которая накануне своего 18-летия приезжает в имение своего дяди в Одессе, чтобы вступить в права наследницы и получить свою половину бизнеса. Однако теплого приема в доме своего дяди для девушки не произошло.

Такой поворот событий у родственников Александры совсем не вызвал радости. Приезд девушки становится причиной окончания спокойной жизни в особняке. Вместо этого она становится полной интриг.

Прибытие Александры в дом увенчается также раскрытием тайн прошлого и началом новой истории любви.

Избавиться от нежелательной гостьи является целью некоторых членов семьи. Они готовы на все, чтобы это сделать. Однако девушка не собирается отступать. Она разрабатывает свой план игры, чтобы отомстить обидчикам, раскрыть секреты семьи и восстановить правду.

Сериал "Никто не идеален": смотрите онлайн трейлер сериала

Кто снимается в новой украинской мелодраме

В новой ленте зрители увидят любимых украинских актеров: Валерию Ходос, Алексея Нагрудного, Анатолия Тихомирова.

Молодая актриса Татьяна Злова и звезда проекта "Моя любимая Страшко" и победитель "Танцев со звездами" актер Артур Логай сыграли главные роли в сериале "Никто не идеален".

Премьера мелодрамы состоялась 4 марта о 20:30 на телеканале 1+1 Украина.

График выхода эпизодов в телеэфире следующий:

1-8 серии покажут с 4 марта по 7 марта

9-16 серии покажут с 11 марта по 14 марта

17-24 серии покажут с 18 марта по 21 марта

25-32 серии покажут с 25 марта по 28 марта