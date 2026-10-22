Создатели "Оно: Добро пожаловать в Дерри" раскрыли жуткие подробности 2 сезона

Второй сезон обещает быть еще более кровавым. И на этот раз к ужасам добавятся гангстеры, ограбления и атмосфера Великой депрессии. Одним словом, обычный день в Дерри.

Как сообщает Entertainment Weekly, новый сезон перенесет зрителей в 1935 год, а его сюжет будет разворачиваться вокруг жестокой преступной банды. Шоураннер сериала Брэд Калеб Кейн раскрыл первые подробности продолжения популярного хоррора по мотивам произведений Стивена Кинга.

Что известно о втором сезоне "Оно: Добро пожаловать в Дерри"

События будут разворачиваться на 27 лет раньше, чем в первом сезоне, – во времена Великой депрессии. В центре сюжета окажется банда Брэдли, которая грабила банки и терроризировала жителей Дерри. Согласно роману Стивена Кинга, местные жители устроили преступникам кровавую засаду. И, конечно же, Пеннивайз не мог пропустить такое развлечение.



"Оно: Добро пожаловать в Дерри" 2 сезон: смотреть тизер

По словам Кейна, новый сезон будет напоминать классический гангстерский фильм Warner Bros., но через призму ужасов Стивена Кинга.

Он будет очень, очень кровавым и совсем не похожим на первый сезон, – заинтриговал шоураннер.

Кто на этот раз сыграет Пеннивайза

Официальный актерский состав второго сезона пока не объявлен. Однако создатели активно намекают, что Билл Скарсгард снова перевоплотится в жуткого клоуна.

На данный момент сценаристы уже завершили работу над несколькими эпизодами и разработали более половины сюжета. Проект постепенно приближается к подготовке съемок.

К работе также привлечены режиссер фильмов "Оно" Энди Мускетти и его сестра, продюсер Барбара Мускетти. Точную дату премьеры HBO пока не объявил.

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