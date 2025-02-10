Новый украинский сериал готовится поражать зрителей: о какой ленте идет речь

История Анны Родзинской возвращается, и на этот раз она еще сильнее, чем когда-либо. Если вы являетесь поклонником первого сезона и вместе с тысячами других украинских киноманов с нетерпением ждете продолжения сериала "Кофе с кардамоном", тогда у нас для вас отличные новости.

Уже осенью выйдет долгожданный 2 сезон этого популярного проекта! Новый сезон называется "Кофе с кардамоном. Сила земли". В продолжении зрителей ждет еще больше драматических событий, раскрытие новых граней персонажей и неожиданных поворотов сюжета.

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Что известно о сериале "Кофе с кардамоном. Сила земли"

Второй сезон выходит за пределы романтической драмы – это история о силе, борьбу за землю, свободу, семью. Анна больше не та наивная девушка, которой ее помнят. Теперь она – женщина, которая знает, что такое потери, и как дорого стоит собственный дом.



Сериал "Кофе с кардамоном" / Фото Пресс-служба

Съемки сезона подходят к концу: 90% материала уже отснято, осталось лишь несколько финальных сцен. Далее – месяцы кропотливого монтажа, цветокоррекции и сведения звука. Восемь серий, полных драмы, красоты и страсти, покорят сердца зрителей уже в этом году.



Сериал "Кофе с кардамоном" / Фото Пресс-служба

Производством занимается Solar Media Entertainment совместно с телеканалом СТБ и Киевстар ТВ при поддержке Госкино Украины.

Сможет ли Анна выбрать свой путь и отстоять то, что ей принадлежит? Ответ – уже скоро.

Команда костюмированной драмы презентовала первый постер второго сезона "Кофе с кардамоном. Сила земли", который говорит больше слов.



Постер 2 сезона "Кофе с кардамоном" / Фото Пресс-служба

Главная героиня между двумя мирами, между двумя судьбами. Анна (Елена Лавренюк) стоит между Стефаном Терлецким (Алексей Гнатковский) и Павелом Крушевским (Александр Кобзарь) – двумя мужчинами, которые могут изменить ее будущее. Это не просто любовный треугольник, а вопрос чести, чувств и внутренней борьбы.