Лента украинского режиссера Тараса Томенко "Терриконы" получила международный трейлер. Напомним, фильм стал участником 72-го Берлинского кинофестиваля.

В зоне боевых действий на Донбассе живет 10 тысяч детей, об одной из них – Насте – рассказывает картина Тараса Томенко "Териконы". Ей 15 лет и она проживает в небольшом шахтерском городке Торецк, который расположен на Востоке Украины и до сих пор находится в "серой зоне". Именно через Торецк проходит линия разграничения, а это значит, что каждый день здесь раздаются выстрелы и взрывы.

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Сами терриконы – места событий ленты, которые одновременно являются образами заброшенных человеческих жизней. Детям не остается больше ничего, кроме как жить и любить там, где для других жизни больше нет.

В 2015 году, в новогоднюю ночь дом девочки разрушили три снаряда. Она потеряла отца, надежду и веру в жизнь. Однако, Настя не перестает мечтать о новом доме, собаке, и пишет письма деду Морозу с просьбой вернуть ей папу.

"Териконы" 2022: смотрите международный трейлер

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Тарас Томенко исследует эту тему с начала войны на Донбассе. С 2014 года им было собрано множество материалов и свидетельств, которые в 2017 году превратились в проект "Терриконы". В 2021 году фильм "Терриконы" стал участником секции Work in Progress Международного кинофестиваля в Карловых Варах и получил Первый приз от телеканала "Украина" в секции Work in Progress Одесского международного кинофестиваля, сообщает Госкино.