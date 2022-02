О легенде рок-н-ролла: появился украинский трейлер "Элвиса" от режиссера "Великого Гэтсби"

Warner Bros. Pictures Ukraine презентовали дублированный трейлер биографического фильма о легендарном музыканте Элвисе Пресли, получившем название "Элвис". Премьера ленты запланирована на 23 июня 2022 года.

Что известно о ленте

Режиссером фильма об Элвисе Пресли стал знаменитый Баз Лурман, известный экранизацией "Великого Гэтсби", сообщает 24 канал. А главную роль сыграл Остин Батлер, который невероятно похож на легендарного артиста.

Кинолента расскажет зрителям о нелегком пути Элвиса Пресли к мировой славе, а также о 20-летних отношениях с таинственным менеджером Томом Паркером, в роль которого в фильме перевоплотился Том Хэнкс. Как сообщила пресс-служба фильма, особое место в фильме занимает Присцилла Пресли (Оливия Деджонг), которая была женой Элвиса и одним из самых влиятельных людей в его жизни.

Кто такой Баз Лурман и почему он снял фильм об Элвисе Пресли

Это австралийский режиссер, сценарист, актер и продюсер. Обладатель премии BAFTA за фильм "Ромео + Джульетта". За ленту "Мулен Руж!" в 2022 году стал номинантом премий Оскар и Золотой глобус.

Если вы когда-либо смотрели один из фильмов режиссера База Лурмана, вы знаете, что музыка часто является центральным аспектом его стиля. Нынешний проект Лурмана, "Элвис", обещает поднять его стиль на новый уровень.

Несмотря на знакомство режиссера с историческими лентами, это его первая попытка создать биографический фильм.

Что показали в трейлере

Официальный трейлер, который вчера опубликовали в сети, дает возможность взглянуть на постмодернистский подход Лурмана к жизни короля рок-н-ролла. Однако в центре сюжета "Элвиса", по словам режиссера, будет не только легендарная звезда, но и человек, который больше всего причастен к этой истории – его менеджер Том.

Судя по трейлеру, нам будет интересно наблюдать за Томом Хэнксом, хоть и сами события в ролике чуточку хаотичны, не дают четкой информации о сюжетной линии. Хотя нам известно, что лента расскажет о жизни Элвиса.

"Элвис" 2022: смотрите украинский трейлер

Актерский состав фильма "Элвис"

Кроме Остина Батлера, Тома Хэнкса и Оливии Деджонг, в картине сыграли:

Люк Брейси – Джерри Шиллинг;

Келвин Харрисон-младший – Би Би Кинг;

Дэйкр Монтгомери – Стив Биндер;

Ричард Роксбург – Вернон Пресли, отец Элвиса;

Хелен Томсон – Глэдис Пресли, мать Элвиса;

Дэвид Венгем – Хэнк Сноу;

Алтон Мейсон – Литтл Ричард;

Адам Данн – Билл Блэк;

Коди Смит-Макфи – Джимми Роджерс.

Как харизматичный Элвис Пресли стал королем рок-н-ролла

Парень с ранних лет интересовался музыкой и любил петь, поэтому на 11-летие получил в подарок от родителей свою первую гитару, которая дала толчок Элвису заниматься любимым делом, и впоследствии принесла ему мировую славу.

Летом 1954 года Пресли начал выступать вместе с музыкантами Скотти Муром и Биллом Блэком, звались они коллективно Blue Moon Boys. Эти выступления и новые синглы способствовали популярности певца в национальном масштабе, уже через год сингл I Forgot To Remember To Forget занял первое место в хит-параде в категории кантри в журнале Билборд.

1956 год принес Элвису мировую славу, в это время выходят новые его синглы Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes и I Want You, I Need You, I Love You и происходят первые телевыступления, вызвавшие шок в Америке и мгновенную любовь американских подростков: музыка, одежда, движения, манеры и молодость Элвиса – все было непохоже на обычных исполнителей кантри или традиционных эстрадных певцов.

Актерский опыт

Кроме мечты стать музыкантом, Пресли намеревался попробовать себя в роли актера. После демобилизации Элвис и его продюсер сделали акцент на кинематографе, а пластинки стали саундтреками к фильмам.

К сожалению, фильмы "Кинг Креол" "Кинг Креол", "Пылающая звезда", "Дикарь" и другие не были кассовыми, альбомы с музыкой из этих фильмов не имели особой популярности. Однако синглы с голливудскими песнями часто покоряли хит-парады. Также успешными были пластинки His Hand in Mine, Something for Everybody, Pot Luck, так как певец продолжал удачно экспериментировать с музыкальными жанрами, смешивая блюз, госпел, кантри и рокабилли.

