Про легенду рок-н-ролу: з’явився український трейлер "Елвіса" від режисера"Великого Гетсбі"

Warner Bros. Pictures Ukraine презентували дубльований трейлер біографічного фільму про легендарного музиканта Елвіса Преслі, що отримав назву "Елвіс". Прем’єра стрічки запланована на 23 червня 2022 року.

Що відомо про стрічку

Режисером фільму про Елвіса Преслі став знаменитий Баз Лурманн, відомий екранізацією "Великого Гетсбі", повідомляє 24 канал. А головну роль зіграв Остін Батлер, який неймовірно подібний до легендарного артиста.

Кінострічка розповість глядачам про нелегкий шлях Елвіса Преслі до світової слави, а також про 20-річні стосунки з таємничим менеджером Томом Паркером, в роль якого у фільмі перевтілився Том Генкс. Як повідомила пресслужба фільму, особливе місце у байопіку займає Прісцила Преслі (Олівія Деджонг), яка була дружиною Елвіса та однією з найвпливовіших людей у його житті.

Хто такий Баз Лурманн і чому він зняв фільм про Елвіса Преслі

Це австралійський режисер, сценарист, актор та продюсер. Володар премії BAFTA за фільм "Ромео + Джульєтта". За стрічку "Мулен Руж!" у 2022 році став номінантом премій Оскар та Золотий глобус.

Якщо ви коли-небудь дивилися один із фільмів режисера База Лурманна, ви знаєте, що музика часто є центральним аспектом його стилю. Цьогорічний проєкт Лурманна, "Елвіс", обіцяє підняти його стиль на новий рівень.

Попри знайомство режисера з історичними стрічками, це його перша спроба створити біографічний фільм.

Що показали у трейлері

Офіційний трейлер, який вчора опублікували в мережі, дає можливість поглянути на постмодерністський підхід Лурманна до життя короля рок-н-ролу. Однак, у центрі сюжету "Елвіса", за словами режисера, буде не лише легендарна зірка, а й людина, яка найбільше причетна до цієї історії – його менеджер Том.

Судячи з трейлеру, нам буде цікаво спостерігати за Томом Генксом, хоч і самі події в ролику трішки хаотичні, не дають чіткої інформації про сюжетну лінію. Хоч нам відомо, що стрічка розповість про життя Елвіса.

"Елвіс" 2022: дивіться український трейлер

Акторський склад фільму "Елвіс"

Окрім Остіна Батлера, Тома Генкса та Олівії Деджонг, у картині зіграли:

Люк Брейсі – Джеррі Шиллінг;

Келвін Гаррісон-молодший – Бі Бі Кінг;

Дейкр Монтгомері – Стів Біндер;

Річард Роксбург – Вернон Преслі, батько Елвіса;

Хелен Томсон – Гледіс Преслі, мати Елвіса;

Девід Венгем – Хенк Сноу;

Алтон Мейсон – Літл Річард;

Адам Данн – Білл Блек;

Коді Сміт-Макфі – Джиммі Роджерс.

Як харизматичний Елвіс Преслі став королем рок-н-ролу

Хлопець із ранніх років цікавився музикою і любив співати, тож на 11-річчя отримав у подарунок від батьків – свою першу гітару, яка дала поштовх Елвісу займатися улюбленою справою, і згодом принесла йому світову славу.

Влітку 1954 року Преслі почав виступати разом із музикантами Скотті Муром і Білом Блеком, звалися вони колективно Blue Moon Boys. Ці виступи та нові сингли сприяли популярності співака в національному масштабі, вже через рік сингл I Forgot To Remember To Forget зайняв перше місце в хіт-параді у категорії кантрі в журналі Білборд.

1956 рік приніс Елвісу світову славу, в цей час виходять нові його сингли Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes і I Want You, I Need You, I Love You та відбуваються перші телевиступи, що викликали шок в Америці й миттєву любов американських підлітків: музика, одяг, рухи, манери та молодість Елвіса – все це було несхоже на звичайних виконавців кантрі чи традиційних естрадних співаків.

Акторський досвід

Окрім мрії стати музикантом, Преслі мав намір спробувати себе у ролі актора. Після демобілізації Елвіс і його продюсер зробили акцент на кінематографі, а пластинки стали саундтреками до фільмів.

На жаль, фільми "Солдатський блюз", "Кінг Креол", "Палаюча зірка", "Дикун" та інші не були касовими, альбоми з музикою з цих фільмів не мали особливої популярності. Однак сингли з голлівудськими піснями часто підкорювали хіт-паради. Також успішними були платівки His Hand in Mine, Something for Everybody, Pot Luck, оскільки співак продовжував вдало експериментувати з музичними жанрами, змішуючи блюз, госпел, кантрі та рокабілі.

