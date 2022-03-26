О военном опыте, оружии и планах после победы: история Ахтема Сеитаблаева

С первых дней войны украинский режиссер крымскотатарского происхождения защищает Киев в рядах терробороны. Мечтал ли он быть военным и хорошо владеет оружием – читайте на Кино 24.

Издание "Новое время" взяло интервью у Сеитаблаева и узнало, как проходит его день в рядах терробороны. Как известно, режиссер долго не раздумывал, а сразу, 24 февраля, стал в очередь и подписал контракт, затем получил оружие и отправился под Гостомель.

Читайте также Россия войну уже проиграла, – Ахтем Сеитаблаев рассказал об утре 24 февраля и распаде России

Ахтем Сеитаблаев в рядах терробороны защищает Киев

Режиссер вспомнил, что тогда были большие очереди из желающих присоединиться к рядам терробороны, а везде было слышно, что оружия нет. Однако место все же удалось найти в 206-м батальоне терробороны Киева, с которым сразу же отправились в ад войны.

Мы приехали, стали в очередь, подписали контракт, получили оружие, и в тот же вечер отправились под Гостомель. Там мы были две ночи и почти трое суток,

– рассказал режиссер.

О военном опыте и умении пользоваться оружием

По словам Сеитаблаева, военного опыта у него раньше не было. Более того, в 1990-х в Крыму ему отказали в срочной службе из-за происхождения. Режиссер вспомнил, что ему ответили в военкомате: "Кому? Татарину в руки оружие? Я не сошел с ума". Сеитаблаев поделился, что это его не разозлило, но военным он мечтал быть.

Относительно умения пользоваться оружием режиссер сказал: "Это дело, которому ты должен учиться постоянно. Но так почти везде".

А что будет после победы

После войны Сеитаблаев хотел бы вернуться в кино: "По крайней мере, до того, как это началось, планов было много. Работа запущена, надеюсь, что будет желание и возможность продолжать это делать".

Напомним, что уже 10 лет Ахтем Сеитаблаев снимает кино, связанное с военным временем. Среди них – "Киборги" – об обороне Донецкого аэропорта во время войны на Донбассе.

Последним фильмом, который снимал режиссер, является "Мирный-21". Это военная драма, основанная на реальных событиях, происходивших на Востоке Украины в июне 2014 года. Больше о фильме читайте здесь.

Интересно – Военные после просмотра "Киборгов" пожимали мне руку со слезами на глазах, – Сеитаблаев: смотрите видео 24 канала