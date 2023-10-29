Кинофестиваль "Молодость" назвал победителей: какие фильмы наградили и из-за чего возник скандал

28 октября прошла церемония 52-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость". Там объявили победителей по нескольким категориям. А в завершение произошел громкий скандал.

Фестиваль в этом году проходил с 21 по 29 октября при поддержке Госкино, Goethe-Institut, посольства Швейцарии, Италии и США, а также Итальянского института культуры в Украине.

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Фильмы-победители на фестивале

Лучшим полнометражным фильмом международного конкурса была признана лента о любви двух заключенных подростков "Потерянный рай".

международного конкурса была признана лента о любви двух заключенных подростков "Потерянный рай". Лучшим студенческим фильмом полнометражного конкурса признана лента Аллы Савицкой "Tutti" о знаменитом киевском хоре "Щедрик". Этот фильм также стал лучшим по результатам зрительского голосования фестиваля.

полнометражного конкурса признана лента Аллы Савицкой "Tutti" о знаменитом киевском хоре "Щедрик". Этот фильм также стал лучшим по результатам зрительского голосования фестиваля. Специальные награды получили фильм "Сокровище" и драма "20 тысяч видов пчел", ленты "Голоса других", "Сука", "Принесенные в жертву" и "Тишина банановых деревьев".

получили фильм "Сокровище" и драма "20 тысяч видов пчел", ленты "Голоса других", "Сука", "Принесенные в жертву" и "Тишина банановых деревьев". Победу в короткометражной секции международный конкурс получил фильм "Вещи, о которых мы не слышали".

международный конкурс получил фильм "Вещи, о которых мы не слышали". Победителем конкурса документальных полнометражных дебютов стал фильм Леси Кордонец "Переступая границы" (Швейцария).

стал фильм Леси Кордонец "Переступая границы" (Швейцария). Победу в национальном короткометражном конкурсе одержал архивный документальный фильм "Анкета" Натальи Ильчук.

Специальные награды от жюри национального конкурса получили фильмы "Там, где он ступал" и "Войсы из Бахмута" Игоря Бабаева.

Специальные награды жюри документального конкурса получили фильмы "Затмение" и "Anhell69".

Детское жюри также выбрало победителей. Лучшим фильмом секции Teen Screen стал фильм "Малыш".

стал фильм "Малыш". Дипломы получили фильмы "Боец" и "Блеск моря".

Добавим, что награду "Скифский олень" за весомый вклад в украинский кинематограф получила киновед, профессор Оксана Мусиенко.

Скандал на фестивале "Молодость"

Во время открытия фестиваля произошло несколько неожиданное. Кто-то выкрикнул слово "Позор!" в адрес главы Госкино Марины Кудерчук. Тогда на сцене сделали вид, что не услышали. На следующий день на пророссийском телеграмм-канале появилась новость о Кудерчуке. после церемонии подбежал неизвестный и, "угрожая физической расправой, потребовал уволиться".

Этим неизвестным оказался режиссер Иван Сауткин. Он, как пишет "Детектор медиа" Так, мужчина после церемонии пошел с коллегами в ресторан, где встретил Марину Кудерчук.

Там Сауткин заявил, что он думает о Кудерчуке. Он считает, что она не отвечает своей должности. Режиссера поддерживает многие коллеги. В то же время глава Госкиньо после этих слов подала заявление в полицию на Сауткина.