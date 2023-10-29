Кинофестиваль "Молодость" назвал победителей: какие фильмы наградили и из-за чего возник скандал
Источник:Госкино
28 октября прошла церемония 52-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость". Там объявили победителей по нескольким категориям. А в завершение произошел громкий скандал.
Фестиваль в этом году проходил с 21 по 29 октября при поддержке Госкино, Goethe-Institut, посольства Швейцарии, Италии и США, а также Итальянского института культуры в Украине.
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Фильмы-победители на фестивале
- Лучшим полнометражным фильмом международного конкурса была признана лента о любви двух заключенных подростков "Потерянный рай".
- Лучшим студенческим фильмом полнометражного конкурса признана лента Аллы Савицкой "Tutti" о знаменитом киевском хоре "Щедрик". Этот фильм также стал лучшим по результатам зрительского голосования фестиваля.
- Специальные награды получили фильм "Сокровище" и драма "20 тысяч видов пчел", ленты "Голоса других", "Сука", "Принесенные в жертву" и "Тишина банановых деревьев".
- Победу в короткометражной секции международный конкурс получил фильм "Вещи, о которых мы не слышали".
- Победителем конкурса документальных полнометражных дебютов стал фильм Леси Кордонец "Переступая границы" (Швейцария).
- Победу в национальном короткометражном конкурсе одержал архивный документальный фильм "Анкета" Натальи Ильчук.
- Специальные награды от жюри национального конкурса получили фильмы "Там, где он ступал" и "Войсы из Бахмута" Игоря Бабаева.
- Специальные награды жюри документального конкурса получили фильмы "Затмение" и "Anhell69".
- Детское жюри также выбрало победителей. Лучшим фильмом секции Teen Screen стал фильм "Малыш".
- Дипломы получили фильмы "Боец" и "Блеск моря".
Добавим, что награду "Скифский олень" за весомый вклад в украинский кинематограф получила киновед, профессор Оксана Мусиенко.
Скандал на фестивале "Молодость"
Во время открытия фестиваля произошло несколько неожиданное. Кто-то выкрикнул слово "Позор!" в адрес главы Госкино Марины Кудерчук. Тогда на сцене сделали вид, что не услышали. На следующий день на пророссийском телеграмм-канале появилась новость о Кудерчуке. после церемонии подбежал неизвестный и, "угрожая физической расправой, потребовал уволиться".
Этим неизвестным оказался режиссер Иван Сауткин. Он, как пишет "Детектор медиа" Так, мужчина после церемонии пошел с коллегами в ресторан, где встретил Марину Кудерчук.
Там Сауткин заявил, что он думает о Кудерчуке. Он считает, что она не отвечает своей должности. Режиссера поддерживает многие коллеги. В то же время глава Госкиньо после этих слов подала заявление в полицию на Сауткина.