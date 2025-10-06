Будет ли 2 сезон топового украинского сериала "Обратное направление"
29 сентября в Украине состоялась премьера нового сериала под названием "Обратное направление". Это невероятная драматическая история о Романе и Дарине.
Лента уже успела влюбить в себя, поэтому многие зрители интересуются, будет ли второй сезон. В материале Кино 24 со ссылкой на инстаграм главной героини мы даем ответ.
Будет ли 2 сезон сериала "Обратное направление"?
О том, будет ли второй сезон сериала "Обратное направление", рассказала главная актриса ленты Олеся Надеева. Такой вопрос ей задали в инстаграм-сторис.
Она призналась, что, вероятнее всего, второго сезона не стоит ожидать, ведь первый имеет довольно понятное завершение и не требует продолжения.
Да и не очень хочется, чтобы меня снова переозвучили. Спасибо, хватило первого сезона,
– в шутку добавила Олеся.
Главную актрису сериала переозвучили по непонятным причинам. Об этом Олеся Надеева рассказывала в своих соцсетях, в частности, на инстаграм-странице.
Что известно о сериале "Обратное направление"?
- Премьера украинского сериала "Обратное направление" состоялась 29 сентября 2025 года.
- Это 16-серийная драматическая история о Романе и Дарье.
- Ленту можно посмотреть с понедельника по четверг в 20.00 на 1+,1 Украина.
- Кроме того, сериал доступен на платформе Киевстар ТВ.
- Главные роли в сериале сыграла молодая украинская актриса Олеся Надеева и Павел Текучев.
- Сериал получил очень положительные отзывы от публики.