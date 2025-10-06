29 сентября в Украине состоялась премьера нового сериала под названием "Обратное направление". Это невероятная драматическая история о Романе и Дарине.

Лента уже успела влюбить в себя, поэтому многие зрители интересуются, будет ли второй сезон. В материале Кино 24 со ссылкой на инстаграм главной героини мы даем ответ.

Будет ли 2 сезон сериала "Обратное направление"?

О том, будет ли второй сезон сериала "Обратное направление", рассказала главная актриса ленты Олеся Надеева. Такой вопрос ей задали в инстаграм-сторис.

Она призналась, что, вероятнее всего, второго сезона не стоит ожидать, ведь первый имеет довольно понятное завершение и не требует продолжения.

Да и не очень хочется, чтобы меня снова переозвучили. Спасибо, хватило первого сезона,

– в шутку добавила Олеся.



Будет ли 2 сезон "Обратного направления" / Скриншот из сторис

Главную актрису сериала переозвучили по непонятным причинам. Об этом Олеся Надеева рассказывала в своих соцсетях, в частности, на инстаграм-странице.

Что известно о сериале "Обратное направление"?