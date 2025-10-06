29 вересня в Україні відбулася прем'єра нового серіалу під назвою "Зворотний напрямок". Це неймовірна драматична історія про Романа та Дарину.

Стрічка вже встигла закохати у себе, тож багато глядачів цікавляться, чи буде другий сезон. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на інстаграм головної героїні ми даємо відповідь.

Чи буде 2 сезон серіалу "Зворотний напрямок"?

Про те, чи буде другий сезон серіалу "Зворотний напрямок", розповіла головна акторка стрічки Олеся Надєєва. Таке запитання їй поставили в інстаграм-сторіс.

Вона зізналася, що, найімовірніше, другого сезону не варто очікувати, адже перший має доволі зрозуміле завершення й не потребує продовження.

Та і недуже хочеться, щоб мене знову переозвучили. Дякую, вистачило першого сезону,

– жартома додала Олеся.



Чи буде 2 сезон "Зворотного напрямку" / Скриншот зі сторіс

Головну акторку серіалу переозвучили з незрозумілих причин. Про це Олеся Надєєва розповідала у своїх соцмережах, зокрема, на інстаграм-сторінці.

Що відомо про серіал "Зворотний напрямок"?