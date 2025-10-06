Чи буде 2 сезон топового українського серіалу "Зворотний напрямок"
- Головна акторка Олеся Надєєва повідомила, що найімовірніше другого сезону серіалу "Зворотний напрямок" не буде.
- Серіал "Зворотний напрямок" – це 16-серійна драма, яка отримала схвальні відгуки.
29 вересня в Україні відбулася прем'єра нового серіалу під назвою "Зворотний напрямок". Це неймовірна драматична історія про Романа та Дарину.
Стрічка вже встигла закохати у себе, тож багато глядачів цікавляться, чи буде другий сезон. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на інстаграм головної героїні ми даємо відповідь.
Чи буде 2 сезон серіалу "Зворотний напрямок"?
Про те, чи буде другий сезон серіалу "Зворотний напрямок", розповіла головна акторка стрічки Олеся Надєєва. Таке запитання їй поставили в інстаграм-сторіс.
Вона зізналася, що, найімовірніше, другого сезону не варто очікувати, адже перший має доволі зрозуміле завершення й не потребує продовження.
Та і недуже хочеться, щоб мене знову переозвучили. Дякую, вистачило першого сезону,
– жартома додала Олеся.
Головну акторку серіалу переозвучили з незрозумілих причин. Про це Олеся Надєєва розповідала у своїх соцмережах, зокрема, на інстаграм-сторінці.
Що відомо про серіал "Зворотний напрямок"?
- Прем'єра українського серіалу "Зворотний напрямок" відбулася 29 вересня 2025 року.
- Це 16-серійна драматична історія про Романа та Дарину.
- Стрічку можна подивитися з понеділка по четвер о 20.00 на 1+,1 Україна.
- Крім того, серіал доступний на платформі Київстар ТБ.
- Головні ролі у серіалі зіграла молода українська акторка Олеся Надєєва та Павло Текучев.
- Серіал отримав дуже схвальні відгуки від публіки.