29 вересня в Україні відбулась прем'єра новинки у світі кіно. З цієї нагоди пропонуємо у добірці Кіно 24 дізнатись, хто серед відомих українських акторів отримав ролі у серіалі.

Які актори знімаються у серіалі "Зворотний напрямок"?

Олеся Надєєва – українська акторка, яка у серіалі отримала першу головну роль. У кінокартині вона постане в образі юної дівчини Дарини, в якої усі плани та мрії ідуть коту під хвіст.

Павло Текучев у серіалі має роль чоловіка, на ім'я Роман, який є далекобійником і власником компанії з транспортування вантажів. Автори зазначають, що цьому герою доведеться вчитись кохати по-справжньому.

Фото з серіалу "Зворотний напрямок" / Фото з інстаграму Олесі

Тетяна Злова – акторка постане перед глядачами у новому амплуа. Вона гратиме роль колишньої дружини головного героя, яка не готова відпустити минуле, а хоче постійно контролювати життя Романа.

Олександр Піскунов – актор гратиме роль найкращого друга головного героя. Та творці вирішили залишити деяку інтригу, ставлячи питання, чи зможе ця дружба вистояти попри всі випробування.

Олена Хижна – в зірки буде роль економки Валентини у заміському будинку Романа. Та її роль не така і проста, адже головного героя вона виховувала з дитинства і знає чимало його таємниць.

Олена Хижна у ролі економки: дивіться відео онлайн

Роман Муленко – актору дісталась роль залицяльника Дарини. Він готовий йти на все, щоб завоювати прихильність дівчини навіть тоді, коли його шанси мізерні.

Євген Овчаров буде у ролі старшого брата Романа. Та між братами є відмінність, Семен – доволі м'яка людина й має інші погляди на життя, а Роман – бізнесмен, який не вміє проявляти щирих почуттів.

Цікаво, що раніше головна акторка серіалу Олеся Надєєва зізналась, що розчарувалась через переозвучення її персонажа у серіалі "Зворотний напрямок".

Що ще відомо про серіал "Зворотний напрямок"?