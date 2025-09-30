Відомо, що український прокат фільму почнеться 9 жовтня. А наразі кінотворці потішили українців трейлером, який ще більше заінтригував. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь подробиці.

Вийшов трейлер фільму "Незламний": що відомо про стрічку?

Сюжет розгортатиметься навколо Марка Керра, якого називали "руйнівною машиною". Зірка MMA та UFC, абсолютний чемпіон, якого боялися на рингу й обожнювали в медіа. Але за лаштунками – зовсім інший світ. Боротьба з болем, залежністю, тиском слави та... самим собою.

"Незламний": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм відтворює злети й падіння легенди спорту, його братерство із суперниками та доленосний бій з українським боксером, що змінив усе. Це історія сили, вразливості та внутрішньої волі.

У фільми зіграли такі знамениті актори: Двейн Джонсон ("Чорний адам", дилогія "Джуманджі", серія "Форсаж"), Емілі Блант ("Круїз у джунглях", "Тихе місце", "Дівчина у потягу"), український боксер Олександр Усик та інші.

Які ще фільми та серіали дивитись в жовтні?

Нещодавно ми також розповідали про фільми на серіали, які також вийдуть у жовтні. Ці стрічки можна буде подивитись на Netflix та інших стримінгових платформах.

Ось, про які фільми та серіали йдеться:

"Стів"

"Вікторія Бекхем"

"Містер Скорсезе"

"Будинок з динаміту"

"Балада про дрібного гравця"

Обирайте стрічку для перегляду та очікуйте прем'єри, аби насолодитись неймовірним сюжетом.