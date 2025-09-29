Якщо ви вже переглянули усі кіноновинки, то зверніть увагу на ці стрічки. У матеріалі Кіно 24 обирайте своїх фаворитів та складайте свій список для перегляду.

Дивіться також Найгостріші фільми на вечір: що подивитися на Netflix, якщо бракує адреналіну

Які фільми та серіали вийдуть в жовтні?

"Стів"

Прем'єра: 3 жовтня

Сюжет розгортається навколо директора, на ім'я Стівен. Він бореться не лише за існування свого коледжу, а й за власне внутрішнє щастя. Паралельно доволі проблемний студент Шай веде власну боротьбу – між спалахами насильства та крихкою вразливістю, розриваючись між болючими спогадами й надією на інше життя.

"Стів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вікторія Бекхем"

Прем'єра: 9 жовтня

Це стрічка, яка дозволить глядачеві зануритися в справжнє лондонське ательє Вікторії Бекхем. Це документальний серіал, який допоможе ще більше розповісти про життя відомої дизайнерки та її приготування до Тижня моди в Парижі.

"Вікторія Бекхем": дивіться онлайн трейлер серіалу

Захопливі сюжети кіно нікого не залишають байдужим. Компанія Favbet також не залишає без емоцій. Зручний сервіс із широким вибором ігор, де кожен знайде щось для себе.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Містер Скорсезе"

Прем'єра: 17 жовтня

Це документальний фільм про американського режисера Мартіна Скорсезе. Стрічка налічуватиме 5 епізодів, які розповідатимуть про творчість легендарного режисера. У фільмі глядач матиме змогу поринути в унікальну історію Скорсезе та пізнати його творчість, багатогранність та особливість кар'єри.

Над стрічкою працює Ребекка Міллер.

"Містер Скорсезе": дивіться онлайн трейлер фільму

У фільмі ми матимемо змогу почути особливу розмову із самим режисером, раніше неопубліковані інтерв'ю, а також розповіді друзів, рідних людей та колег по творчості. Зокрема, у стрічці ми побачимо легендарних Роберта Де Ніро, Леонардо Ді Капріо, Марго Роббі, Кейт Бланшетт та інших відомих людей. Також будуть кадри із його дітьми та дружиною.

"Будинок з динаміту"

Прем'єра: 24 жовтня

Це американський політичний трилер, прем'єра якого відбудеться на стримінговій платформі Netflix. Історія розповість про день, коли в бік США запустили ракету. Тоді величезна кількість людей будуть працювати над тим, аби з'ясувати, хто наважився це зробити і якими мають бути подальші дії політиків, аби дати відповідь.

"Будинок з динаміту": дивіться онлайн трейлер фільму