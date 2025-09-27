Його легко можна подивитися за день, оскільки складається з 8 епізодів. Детальніше про сюжет розповідаємо далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix.

Який сюжет мінісеріалу "Чорний кролик"?

У центрі сюжету – успішний ресторатор Джейк, який працює в Нью-Йорку й тільки відчув смак стабільності й визнання. Здавалося б, що його життя й бізнес налагоджені, однак все змінюється, коли повертається брат Джейка – Вінс. Той заборгував кримінальним людям й тепер через погрози Джейк ризикує втратити все – ресторан Black Rabbit, репутацію, контроль над власним життям.

Ресторатор намагається балансувати між амбіціями й братською відповідальністю, але чи вдасться йому це?

"Чорний кролик": дивіться онлайн трейлер серіалу

Що подивитися, якщо сподобався "Чорний кролик"?