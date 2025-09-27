Його легко можна подивитися за день, оскільки складається з 8 епізодів. Детальніше про сюжет розповідаємо далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix.
Який сюжет мінісеріалу "Чорний кролик"?
У центрі сюжету – успішний ресторатор Джейк, який працює в Нью-Йорку й тільки відчув смак стабільності й визнання. Здавалося б, що його життя й бізнес налагоджені, однак все змінюється, коли повертається брат Джейка – Вінс. Той заборгував кримінальним людям й тепер через погрози Джейк ризикує втратити все – ресторан Black Rabbit, репутацію, контроль над власним життям.
Ресторатор намагається балансувати між амбіціями й братською відповідальністю, але чи вдасться йому це?
"Чорний кролик": дивіться онлайн трейлер серіалу
Що подивитися, якщо сподобався "Чорний кролик"?
Нещодавно на Netflix вийшов новий іспанський серіал "Бункер мільярдерів". Він точно сподобається всім фанатам "Паперового будинку". Події відбуваються у час, коли світ стоїть на межі ядерної катастрофи. Багатії відправляються у бункер, де, здавалося б, безпечно можна перечекати складні часи, однак згодом стає зрозуміло, що це – пастка.
Наступним радимо подивитися серіал "Люпен", що складається з 3 сезонів. Благородний грабіжник Ассан Діоп є натхненним пригодами Арсена Люпена й вирішує помститися за свого батька, життя якого безкарно зруйнувала одна заможна людина.
Якщо ви любите гру Кілліана Мерфі, то обов'язково маєте побачити "Гострі картузи", де він грає кримінального авторитета. Цей серіал отримав премію BAFTA як найкращий драматичний серіал.