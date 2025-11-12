Історія курсантів, що перетворюються з новачків на справжніх воїнів, завоювала серця українців. 24 Канал розповість, що варто знати про серіал, коли чекати на прем'єру 2 сезону і що там чекає глядачів.

До слова 3 комедійні українські серіали, які розсмішать до сліз

Події серіалу "Прикордонники" у 1 сезоні починаються з вересня 2021 року. Юні хлопці вступають на навчання до Національної академії ДПСУ. Їхній наставник – суворий Іван Криницький, герой АТО. Він розуміє, що скоро розпочнеться повномасштабна війна, тому тренує курсантів не за партами, а на полігоні.

Коли відбудеться прем'єра 2 сезону "Прикордонників"?

У понеділок, 17 листопада, на платформі Київстар.ТБ та Netflix відбудеться прем'єра нових епізодів українського серіалу.

До своїх героїв у драмі "Прикордонники. 2 курс" повернуться такі актори як Євген Ламах (Анатолій), Дмитро Павко (Андрій), Анастасія Нестеренко (Дарина) та Володимир Ращук (Іван Криницький). До того ж акторський склад поповнить Дмитро Сова, який гратиме нового викладача.

Чого чекати від нових епізодів серіалу?

Головні герої після служби на передовій повертаються в Академію. Вони мають продовжити навчання, адже настав час готувати нові офіцерські кадри. Їх чекатимуть нові виклики, непрості відносини з першокурсниками, труднощі в особистому житті та випробування як у навчанні, так і в бойовому досвіді.

Та це ще не всі новинки. В Академії з'явиться новий викладач, який замінить курсантам улюбленого наставника Криницького. Це стане сюрпризом для учнів і стане початком для нових подій – як внутрішніх переживань, так і романтичних ліній.

Курсанти повертаються до навчання – бо війна триває, і майбутнім офіцерам ще доведеться пройти свій шлях. Але цього разу все інакше: улюбленого наставника заміняє новий викладач, а разом із ним – нові виклики, напруга, романтичні лінії та внутрішні конфлікти,

– йдеться в описі трейлера.

"Прикордонники. 2 курс": дивіться трейлер онлайн