У мережі вже можна прочитати чимало коментарів від українських прихильників. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали добірку відгуків.

Що пишуть українці про серіал "Зворотний напрямок"?

У коментарях можна прочитати шалену кількість схвальних відгуків після виходу першого епізоду серіалу "Зворотний напрямок". Нагадаємо, що слідкувати за розвитком подій у цій стрічці можна з понеділка по четвер о 20.00 на телеканалі 1+1. У мережі вже можна прочитати абсолютно позитивні відгуки на акторську гру та вдало підібраних героїв. Ось що пишуть українці у коментарях:

"Дуже гарний серіал! Чекаю наступні серії"

"Гарний серіал, мені сподобався! З нетерпінням чекаю наступні серії. Місцями було легко вгадати, що буде, а інколи – непередбачувано. Гра акторів – гарна!"

"Чудовий серіал! Потребуємо більше таких, а ще більше якихось комедій! Серіали/фільми – це єдине, що зараз лікує"

"Музика в серіалі шикарна!"

"Які погляди між героями серіалу! Вау!"

"Серіал мені подобається! Роман покорив моє сердечко. Єдине, що нагадує стрічку "Капітанша", але це не проблема, а навіть круто. Є що згадати!"

"Серіал гарний, але сюжет повністю з "Капітанші", дивишся і знаєш, що буде далі"

"Вагалася, чи дивитися, але як глянула, то зрозуміла: цей серіал вартий уваги! Раджу всім!"

"Чудовий серіал! Реально краще "Реваншу" і "Парочки слідчих", хоча вони були моїми улюбленими!"

Звичайно, не обійшлося й без критики. Деякі глядачі зазначають, що серіал нагадує стрічку "Капітанша" (2017). Зокрема, вони вважають сюжет майже ідентичним, і у серіалі "Зворотний напрямок" легко передбачити події. З усім тим, схвальних відгуків значно більше, тож українці вже задоволені новим серіалом і точно будуть дивитися наступні епізоди.

Про що сюжет серіалу "Зворотний напрямок"?

Сюжет серіалу "Зворотний напрямок" розгортається навколо історії Романа та Дарини. Так стається, що вони змушені одружитися. Однак замість кохання та справжніх почуттів, між ними ненависть та злість одне до одного. Кожен день перетворюється на справжнє виживання, адже вони не хочуть навіть бачити одне одного.

Дарина з самого дитинства виборює своє місце під сонцем, а Роман розчарований цим життям, оскільки його зрадили найближчі люди. Та інколи найстрашніша ненависть перетворюється на велике та щире кохання, яке здатне вилікувати навіть найглибші рани.