Какой сезон культового сериала "Очень странные дела" на Netflix оказался самым интересным
- Первый сезон "Очень странных дел" считается самым интересным по отзывам зрителей и критиков, благодаря сочетанию мистики, научной фантастики и атмосфере 80-х годов.
- Другие сезоны также получили положительные отзывы, в частности второй сезон был более предсказуемым, а третий сосредотачивался на экшене, тогда как четвертый критиковали за длину серий и сложность сюжета.
Недавно настоящие поклонники сериала "Очень странные дела" смогли увидеть финальный эпизод сериала. Этот кинопроект уже стал культовым и полюбился большому количеству киноманов по всему миру.
Однако, конечно, у каждого есть свой любимый сезон среди пяти, которые доступны на стриминговой платформе Netflix. В материале 24 Канала рассказываем, какой сезон "Очень странных дел" оказался самым интересным.
Рекомендуем Пятница, плед и "Блаженство": что посмотреть после тяжелой рабочей недели
Какой сезон "Очень странных дел" самый интересный?
Если учитывать объективные отзывы зрителей и кинокритиков, самым интересным и любимым сезоном сериала "Очень странные дела" оказался первый.
Он подарил действительно увлекательную новую историю, которая соединила мистические элементы, научную фантастику и приключения любимых персонажей. Зрители смогли окунуться в жизнь главных персонажей и их дружбу, настолько увлекательную, что трудно было оторвать взгляд от экранов.
"Очень странные дела": смотрите онлайн трейлер 1 сезона
Кроме того, сериал удачно передал атмосферу 80-х годов, что пришлось по вкусу как старшему, так и младшему поколению. Первый сезон имеет высокий рейтинг IMDb – 8,9 балла, а также 98% одобрения критиков на сайте Rotten Tomatoes. Он почти не получил негативных отзывов, и поклонники с нетерпением ждали выхода второго сезона, а затем – третьего, четвертого и пятого.
Какие отзывы были на другие сезоны сериала?
- Второй сезон "Очень странных дел" также получил положительные отзывы, однако, по словам кинокритиков, он оказался более предсказуемым, чем первый. Несмотря на это, положительных отзывов было больше.
- Третий сезон сосредоточился на экшене, поэтому настоящие киноманы и сторонники боевиков оценили захватывающие бои и новые локации. В то же время сюжетные линии, ориентированные на романтику, получили критику от некоторых фанатов.
- Четвертый сезон также получил много положительных отзывов, однако его критиковали из-за длины серий и сложности сюжета, что утомляло зрителей.
- Недавно состоялась премьера финального эпизода пятого сезона, который был настолько ожидаемым, что стриминговая платформа Netflix не выдержала нагрузки и случился технический сбой. Реакции на этот сезон разнятся: одни фанаты в восторге от окончания, другие – критикуют его.
В общем сериал "Очень странные дела" получил невиданный успех, который трудно сравнить с другими лентами. Поэтому если вы до сих пор не видели этот сериал, вам точно стоит это исправить.