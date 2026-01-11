Какой сезон культового сериала "Очень странные дела" на Netflix оказался самым интересным

Недавно настоящие поклонники сериала "Очень странные дела" смогли увидеть финальный эпизод сериала. Этот кинопроект уже стал культовым и полюбился большому количеству киноманов по всему миру.

Однако, конечно, у каждого есть свой любимый сезон среди пяти, которые доступны на стриминговой платформе Netflix. В материале 24 Канала рассказываем, какой сезон "Очень странных дел" оказался самым интересным.

Какой сезон "Очень странных дел" самый интересный?

Если учитывать объективные отзывы зрителей и кинокритиков, самым интересным и любимым сезоном сериала "Очень странные дела" оказался первый.

Он подарил действительно увлекательную новую историю, которая соединила мистические элементы, научную фантастику и приключения любимых персонажей. Зрители смогли окунуться в жизнь главных персонажей и их дружбу, настолько увлекательную, что трудно было оторвать взгляд от экранов.

"Очень странные дела": смотрите онлайн трейлер 1 сезона

Кроме того, сериал удачно передал атмосферу 80-х годов, что пришлось по вкусу как старшему, так и младшему поколению. Первый сезон имеет высокий рейтинг IMDb – 8,9 балла, а также 98% одобрения критиков на сайте Rotten Tomatoes. Он почти не получил негативных отзывов, и поклонники с нетерпением ждали выхода второго сезона, а затем – третьего, четвертого и пятого.

Какие отзывы были на другие сезоны сериала?

Второй сезон "Очень странных дел" также получил положительные отзывы, однако, по словам кинокритиков, он оказался более предсказуемым, чем первый. Несмотря на это, положительных отзывов было больше.

Третий сезон сосредоточился на экшене, поэтому настоящие киноманы и сторонники боевиков оценили захватывающие бои и новые локации. В то же время сюжетные линии, ориентированные на романтику, получили критику от некоторых фанатов.

Четвертый сезон также получил много положительных отзывов, однако его критиковали из-за длины серий и сложности сюжета, что утомляло зрителей.

Недавно состоялась премьера финального эпизода пятого сезона, который был настолько ожидаемым, что стриминговая платформа Netflix не выдержала нагрузки и случился технический сбой. Реакции на этот сезон разнятся: одни фанаты в восторге от окончания, другие – критикуют его.

В общем сериал "Очень странные дела" получил невиданный успех, который трудно сравнить с другими лентами. Поэтому если вы до сих пор не видели этот сериал, вам точно стоит это исправить.