Хорошим вариантом может стать просмотр фильма "Блаженство". В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерском составе и других преимуществах ленты.

Что известно о фильме "Блаженство"?

"Блаженство" – это фантастическая мелодрама, премьера которой состоялась в феврале 2021 года. Режиссером фильма стал Майкл Кэгилл. Это история, которая погружает зрителя в мир интриги, философских размышлений и параллельной реальности.

Фильм рассказывает о Греге – на первый взгляд, обычного человека, который пытается удержаться на плаву в жестокой реальности. Но в один момент его жизнь переворачивается с ног на голову после встречи с загадочной Изабель.

"Блаженство": смотрите онлайн трейлер фильма

Она убеждена, что мир, в котором живет человечество, – это искалеченная реальность, создана для страданий, и настоящий мир существует где-то за пределами этого ужаса.

Сначала Грег считает Изабель сумасшедшей, однако со временем события вокруг кардинально меняют его восприятие. В определенный момент их миры начинают опасно сталкиваться, и Грег и Изабель оказываются на распутье. Перед ними встает непростой выбор: остаться в жестокой, но знакомой реальности или рискнуть всем ради желанной жизни, где царят свобода и любовь, даже если этот мир может оказаться иллюзорным.

Главные роли в фильме исполнили:

Оуэн Уилсон – Грег

Сальма Хайек – Изабель

Мейделин Зима – Дорис

Дерон Хортон

Джордж Лендеборг-младший – Артур

Джошуа Леонард – Кэмерон

Неста Купер – Эмили Стив

Зисис – Бьорн

Дейн Каталано

Какие еще фильмы посмотреть на выходных?

Пока за окном – настоящая зимняя метель, а позади тяжелая рабочая неделя, для просмотра стоит выбрать фильмы, которые помогут создать соответствующее настроение. Это ленты с совершенно разными жанрами, актерскими составами и сюжетными линиями, что вдохновляют.

Среди фильмов, которые стоит выбрать для просмотра, если вы не хотите включать мелодраму "Блаженство", есть такие ленты:

"Этернавт"

"Снежное сообщество"

"Против льда"

"Три орешка для Золушки"

"Пусть снег идет"

"Незабываемое Рождество"

Выбирайте ленту для своего вечернего релакса по ссылке и наслаждайтесь атмосферой.