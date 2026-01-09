Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Гильдии. В материале – подробности.

Смотрите также 7 популярных фильмов, которые запрещено просматривать в Украине с 2025 года

Чернова во второй раз номинировали на Премию Гильдии режиссеров США

Уже не впервые украинский режиссер Мстислав Чернов становится номинантом на премию Гильдии режиссеров США Мстислав Чернов становится номинантом на престижную премию Гильдии режиссеров США. Впервые это произошло в 2024 году – тогда он получил награду за работу над фильмом "20 дней в Мариуполе", который впоследствии получил Оскар.

На этот раз Мстислава Чернова внесли в список номинантов 2026 года за работу над лентой "2000 метров до Андреевки". В частности, режиссера выдвинули в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино".

Известно, что "2000 метров до Андреевки" также номинирован на Оскар.

Имена победителей Гильдии назовут 7 февраля 2026 года во время церемонии в Беверли-Хиллз.

Какие еще фильмы номинированы?

В этой же категории рядом с Мстиславом Черновым будут соревноваться еще четыре работы. В частности:

"Идеальный сосед" (The Perfect Neighbor) – Джита Гандбгир;

"Пробиваясь сквозь скалы" (Cutting Through Rocks) – Сара Хаки и Мохаммадреза Эйни;

"Обличительницы любовниц" (Mistress Dispeller) – Элизабет Ло;

"Сокрытие" (Cover-Up) – Лора Пойтрас и Марк Обенгаус.

Профессиональные режиссеры кино и телевидения уже через месяц выберут победителей этой премии. Поэтому держим кулачки за Мстислава Чернова.