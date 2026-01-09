Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт Гільдії. У матеріалі – подробиці.

Дивіться також 7 популярних фільмів, які заборонено переглядати в Україні з 2025 року

Чернова вдруге номінували на Премію Гільдії режисерів США

Уже не вперше український режисер Мстислав Чернов стає номінантом на престижну премію Гільдії режисерів США. Вперше це сталося у 2024 році – тоді він здобув нагороду за роботу над фільмом "20 днів у Маріуполі", який згодом отримав Оскар.

Цього разу Мстислава Чернова внесли до списку номінантів 2026 року за роботу над стрічкою "2000 метрів до Андріївки". Зокрема, режисера висунули в категорії "Видатні режисерські досягнення в документальному кіно".

Відомо, що "2000 метрів до Андріївки" також номінований на Оскар.

Імена переможців Гільдії назвуть 7 лютого 2026 року під час церемонії в Беверлі-Гіллз.

Які ще фільми номіновані?

У цій же категорії поруч із Мстиславом Черновим змагатимуться ще чотири роботи. Зокрема:

"Ідеальний сусід" (The Perfect Neighbor) – Джіта Гандбгір;

"Пробиваючись крізь скелі" (Cutting Through Rocks) – Сара Хакі та Мохаммадреза Ейні;

"Викривачки коханок" (Mistress Dispeller) – Елізабет Ло;

"Приховування" (Cover-Up) – Лора Пойтрас і Марк Обенгаус.

Професійні режисери кіно та телебачення вже за місяць оберуть переможців цієї премії. Тож тримаємо кулачки за Мстислава Чернова.