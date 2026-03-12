Від так, на церемонії Оскар у 2024 році у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" переміг фільм українського режисера Мстислава Чернова – "20 днів у Маріуполі". 24 Канал розповість усе, що відомо про цю важливу перемогу.

"20 днів у Маріуполі" отримав Оскар: як це було?

Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко були одними з небагатьох представників ЗМІ, які залишились після початку повномасштабного вторгнення в Маріуполі.

Упродовж 20 днів, які припали на лютий та березень 2022 року, журналісти задокументовували наслідки війни, злочини російських військових проти мирних жителів, а також бомбардування, голод, холод та численні втрати, які переживали люди.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Коли на церемонії оголосили, що переміг український фільм, на сцену вийшов Мстислав Чернов із командою й виголосив потужну промову.

Режисер зізнався, що ладен був би віддати цю нагороду, аби лише народ України більше не страждав.

Напевно, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників-українців, звільнила всіх українських військових і цивільних, які в полоні,

– сказав режисер.

Увесь зал стоячи аплодував команді. Це було вперше в історії, коли Україна отримала статуетку Оскара.

Нагадаємо, що український фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" міг би позмагатися в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" і цього року. Однак члени Американської кіноакадемії вирішили не включати стрічку до короткого списку номінантів на Оскар 2026 року.