24 Канал подготовил подборку атмосферных зимних лент, которые добавят уюта в эти холодные дни.

Какие фильмы и сериалы посмотреть, когда снег идет?

"Этернавт"

Год: 2025

Рейтинг IMDb: 7.7

В этом мини-сериале, состоящем из 6 эпизодов, катастрофический токсичный снегопад убивает миллионы людей. В Буэнос-Айресе Хуан Сальво и группа выживших пытаются противостоять невидимой угрозе из другого мира.

"Этернавт": смотрите онлайн трейлер сериала

"Снежное сообщество"

Год: 2023

Рейтинг IMDb: 7.8

Этот фильм основан на реальных событиях и был номинирован на "Золотой глобус". В основе сюжета – масштабная авиакатастрофа, случившаяся в 1972 году в Андах. Среди 45 пассажиров, которые отправились в Чили, выжить удалось лишь 29. Теперь их объединяет одно – воля к выживанию. Смогут ли они пройти через это испытание?

"Снежное сообщество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Против льда"

Год: 2022

Рейтинг IMDb: 6.5

Еще один фильм, в основе которого реальная история о датской полярной экспедиции, состоявшейся в 1909 году. Тогда двое мужчин отправились в Гренландию, чтобы найти потерянную обезьяну. Однако развитие событий было не такое, как ожидали, и теперь ученым приходится бороться за существование.

"Против льда": смотрите онлайн трейлер фильма

"Три орешка для Золушки"

Год: 2021

Рейтинг IMDb: 5.8

Это зимняя норвежская сказка, где Золушка – настоящая бунтарка, которая мастерски стреляет из лука, мчится на лошади по заснеженному лесу, не собирается терпеть унижения от завистливой мачехи и ее развращенной дочери. День за днем девушка выполняет самую грязную работу, мечтая о свободе.

"Три орешка для Золушки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пусть снег идет"

Год: 2019

Рейтинг IMDb: 5.9

Этот фильм будет интересен для тех, кому еще не надоели праздничные романтические комедии. По сюжету, одного морозного дня накануне Рождества на маленький городок налетает снежная буря, что влияет на дружбу, личную жизнь и будущее нескольких старшеклассников.

"Най снежит": смотрите онлайн трейлер фильма

"Незабываемое Рождество"

Год: 2022

Рейтинг IMDb: 5.3

Еще одна романтическая комедия, если ищете что-то легкое для просмотра. Избалованная наследница богатого папы, которую сыграла Линдси Логан, теряет память из-за несчастного случая на горнолыжном курорте. Так она попадает в уютный дом вдовца-неудачника и его дочери.

"Незабываемое Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма