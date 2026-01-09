Хорошим варіантом може стати перегляд фільму "Блаженство". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад та інші переваги стрічки.

Радимо Мстислава Чернова вдруге номінували на Премію Гільдії режисерів США

Що відомо про фільм "Блаженство"?

"Блаженство" – це фантастична мелодрама, прем'єра якої відбулася в лютому 2021 року. Режисером фільму став Майкл Кегілл. Це історія, яка занурює глядача у світ інтриги, філософських роздумів і паралельної реальності.

Фільм розповідає про Ґрега – на перший погляд, звичайного чоловіка, який намагається втриматися на плаву в жорстокій реальності. Та в один момент його життя перевертається з ніг на голову після зустрічі із загадковою Ізабель.

"Блаженство": дивіться онлайн трейлер фільму

Вона переконана, що світ, у якому живе людство, – це покалічена реальність, створена для страждань, і що справжній світ існує десь поза межами цього жаху.

Спершу Ґрег вважає Ізабель божевільною, однак з часом події навколо кардинально змінюють його сприйняття. У певний момент їхні світи починають небезпечно стикатися, і Ґрег та Ізабель опиняються на роздоріжжі. Перед ними постає непростий вибір: залишитися в жорстокій, але знайомій реальності чи ризикнути всім заради омріяного життя, де панують свобода й любов, навіть якщо цей світ може виявитися ілюзорним.

Головні ролі у фільмі виконали:

Оуен Вілсон – Ґрег

Сальма Хаєк – Ізабель

Мейделін Зіма – Доріс

Дерон Хортон

Джордж Лендеборг-молодший – Артур

Джошуа Леонард – Кемерон

Неста Купер – Емілі Стів

Зісіс – Бьорн

Дейн Каталано

Які ще фільми подивитись на вихідних?

Поки за вікном – справжня зимова хуртовина, а позаду важкий робочий тиждень, для перегляду варто обрати фільми, які допоможуть створити відповідний настрій. Це стрічки з абсолютно різними жанрами, акторськими складами та сюжетними лініями, що надихають.

Серед фільмів, які варто обрати для перегляду, якщо ви не хочете вмикати мелодраму "Блаженство", є такі стрічки:

"Етернавт"

"Снігова спільнота"

"Проти льоду"

"Три горішки для Попелюшки"

"Най сніжить"

"Незабутнє Різдво"

Обирайте стрічку для свого вечірнього релаксу за посиланням та насолоджуйтеся атмосферою.