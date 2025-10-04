С 24 сентября по 4 октября в Киеве проходил Одесский кинофестиваль 2025. Наконец объявили имена победителей.

Отметили лучшие европейские и украинские фильмы. Пишет Кино 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Одесского кинофестиваля.

Интересно Не только "Материалисты": 4 фильма с непревзойденной Дакотой Джонсон

Так, лучшим европейским полнометражным фильмом признали ленту "Шесть дней весной" (Ж. Лафосс). Режиссер получил статуэтку "Золотой Дюк".

Среди украинских документальных работ главной наградой отметили "Простого солдата" (А. Рыжиков, Х. К. Крус), который получил "Золотой Дюк" и денежную премию 75 тысяч гривен.

Специальный диплом Международного жюри достался фильму "Ты – космос" (П. Остриков). Кроме того, эта лента стала победителем Гран-при фестиваля по результатам голосования зрителей. Режиссер получил статуэтку "Золотой Дюк" и денежное вознаграждение 75 000 гривен.

Специальные дипломы жюри Национальной документальной конкурсной программы присудило лентам "Папина колыбельная" (Л. Дяк) и "Музыка бытия" (Г. Черномашинцев).

В рамках церемонии закрытия Одесского кинофестиваля также отметили победителей питчингов Film Industry Office. Среди награжденных проектов – "Золотые лосины", "Запутанные", "Каждая смерть уменьшает меня".

Также назвали победителей MEGOGO AI FILM FEST – "Сеанс у психолога", "Путь", "Ночная смена", "Профессия", "Синтетика" и "Тихая вода – глубокая".

Как предусмотрено регламентом шестнадцатого Одесского кинофестиваля, который опубликован на сайте ОМКФ, для участия предварительно нужно было подать заявку и просмотровую версию фильма.

Что известно об Одесском международном кинофестивале?