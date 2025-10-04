З 24 вересня до 4 жовтня у Києві проходив Одеський кінофестиваль 2025. Нарешті оголосили імена переможців.

Відзначили найкращі європейські та українські фільми. Пише Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Одеського кінофестивалю.

Цікаво Не лише "Матеріалісти": 4 фільми з неперевершеною Дакотою Джонсон

Так, найкращим європейським повнометражним фільмом визнали стрічку "Шість днів навесні" (Ж. Лафосс). Режисер отримав статуетку "Золотий Дюк".

Серед українських документальних робіт головною нагородою відзначили "Простого солдата" (А. Рижиков, Х. К. Крус), який отримав "Золотий Дюк" та грошову премію 75 тисяч гривень.

Спеціальний диплом Міжнародного журі дістався фільму "Ти – космос" (П. Остріков). Крім того, ця стрічка стала переможцем Гран-прі фестивалю за результатами голосування глядачів. Режисер отримав статуетку "Золотий Дюк" та грошову винагороду 75 000 гривень.

Спеціальні дипломи журі Національної документальної конкурсної програми присудило стрічкам "Татова колискова" (Л. Дяк) і "Музика буття" (Г. Черномашинцев).

У межах церемонії закриття Одеського кінофестивалю також відзначили переможців пітчингів Film Industry Office. Серед нагороджених проєктів – "Золоті лосини", "Заплутані", "Кожна смерть зменшує мене".

Також назвали переможців MEGOGO AI FILM FEST – "Сеанс у психолога", "Шлях", "Нічна зміна", "Професія", "Синтетика" і "Тиха вода – глибока".

Як передбачено регламентом шістнадцятого Одеського кінофестивалю, який опублікований на сайті ОМКФ, для участі попередньо потрібно було подати заявку та переглядову версію фільму.

Що відомо про Одеський міжнародний кінофестиваль?