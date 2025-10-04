У 2025 році вийшла романтична кінокомедія "Матеріалісти" з Дакотою Джонсон, Крісом Евансом і Педро Паскалем у головних ролях. Які ще фільми з сьогоднішньою іменинницею подивитись, розповість Кіно 24.

Теж цікаво Найкращі іспанські фільми про любов, від яких підуть мурашки по шкірі

Добірка фільмів з Дакотою Джонсон

"П'ятдесят відтінків сірого" (2015)

Роль: Анастейша Стіл

Це екранізація бестселера англійської письменниці Еріки Леонард Джеймс. Однокурсниця Анастейші Стіл просить, аби вона взяла інтерв'ю у молодого, красивого мільярдера. Згодом Крістіан Грей пропонує дівчині зустрітися ще раз. Героїня погоджується і потрапляє у світ пристрасті й таємних бажань чоловіка.

"П'ятдесят відтінків сірого": дивіться відео онлайн

"Чорна меса" (2015)

Роль: Ліндсі Сір

Події фільму відбуваються у Бостоні – місті, де панує кримінальна атмосфера. Джеймс "Вайті" Балджер, брат місцевого сенатора, керує ірландською мафією. Понад 30 років чоловік балансував між світом безжалісного злочинця і світом інформатора ФБР, не отримуючи покарання за скоєні злочини.

"Чорна меса": дивіться трейлер онлайн

Захопливі сюжети кіно нікого не залишають байдужим. Компанія Favbet також не залишає без емоцій. Зручний сервіс із широким вибором ігор, де кожен знайде щось для себе.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Мадам Павутина" (2024)

Роль: Кассандра Вебб / Мадам Павутина

У фільмі розповідається про парамедикиню Кассандру Вебб, яка живе у Нью-Йорку. Виявляється, що головна героїня володіє екстрасенсорними здібностями, тому може бачити так званий павучий світ. Головний конфлікт розгортається навколо її боротьби з ворогом.

"Мадам Павутина": дивіться трейлер онлайн

"Матеріалісти" (2025)

Роль: Люсі

Успішна сваха Люсі вважає, що любов – це холодний розрахунок. Головна героїня – холостячка, проте на весіллі знайомиться з мільйонером Гаррі, який здається їй ідеальним партнером. Несподівано на святкування приходить колишній обранець жінки Джон, а вона починає обмірковувати справжню природу почуттів.

"Матеріалісти": дивіться трейлер онлайн

До речі! Якщо ви любите фільми про подорожі – переходьте за посиланням.