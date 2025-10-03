Тематична добірка на Кіно 24 допоможе відкрити ще більше історій, де любов стає справжнім випробуванням і водночас найбільшою нагородою.

"Моя провина", 2023

Кількість частин: 3 (третя частина вийде в середині жовтня цього року).

17-річна Ноа змушена переїхати до розкішного маєтку свого нового багатого вітчима, де зустрічає Ніка – свого нового зведеного брата. Спочатку між ними виникає напруга через різницю у соціальному статусі та характерах, але з часом їхні стосунки перетворюються у щось більше, де пристрасть бере гору.

"Моя провина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крізь моє вікно", 2022

Кількість частин: 3

Молода дівчина закохана у свого загадкового сусіда Артеміса, за яким спостерігає через своє вікно. Їхні стосунки починають поступово розвиватись, однак парі доведеться пройти через велику кількість викликів. У деяких випадках навіть здається, що не просто близькі проти цих стосунків, а й сама доля.

"Крізь моє вікно": дивіться онлайн трейлер фільму

"Барселоні, з любов'ю", 2025

Кількість частин: 2

Американська перекладачка потайки переписує роман, дія якого відбувається у Барселоні. Коли справжнього автора запросили на підпис книги, то на його шляху виникають непередбачувані ситуації, що призводять до романтичних пригод.

Друга частина "Закохатись у Барселоні" розповідає про те, як героїня повертається до іспанського міста й вимушена заручитись з фермером, щоб врятувати сімейний спадок.

Обкладинка фільму "Барселоні, з любов'ю" / Фото з відкритих джерел

