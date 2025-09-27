Кіно 24 зібрав добірку фільмів, які точно допоможуть забути про осінню депресію і зарядитися гарним настроєм на цілий день. Обирайте стрічку з переліку та готуйтеся отримати заряд позитивних емоцій.

Які комедії розсмішать кожного?

"Гарольд і Кумар відриваються" (2004)

Найкращі друзі Гарольд і Кумар вирушають у популярний заклад, де продають фастфуд. Однак їхня поїздка перетворюється на низку неймовірних і смішних пригод. На шляху чоловіки зустрічають дивних людей, потрапляють в абсурдні ситуації та переживають шалені моменти радості.

"Гарольд і Кумар відриваються": дивіться трейлер фільму онлайн

"День бабака" (1993)

Телеведучий Філ застряг у часі та змушений переживати один і той самий день знову й знову. Спершу він намагається використати це для задоволення власних бажань, але потім починає змінювати себе і своє життя.

"День бабака": дивіться трейлер фільму онлайн

"Вечеря з недоумком" (1998)

Заможний видавець щотижня влаштовує "вечері дурнів", запрошуючи найкумедніших і наївних людей, щоб повеселитися. Цього разу він обирає чоловіка, який здається йому ідеальним "дурнем", але насправді той виявляється надзвичайно непередбачуваним. Серія кумедних непорозумінь і неочікуваних поворотів перетворює звичайну вечерю на справжню катастрофу для господаря дому.

"Вечеря з недоумком": дивіться трейлер фільму онлайн

"Брюс Всемогутній" (2003)

Телеведучий Брюс засмучений, бо йому нічого не вдається в житті. Саме тому чоловік починає скаржитися на Бога. Аж раптом Брюс отримує божественну силу, тому тепер може змінювати світ на власний розсуд. Спершу чоловік використовує це для власної вигоди, але швидко розуміє, що навіть найменші рішення мають величезні наслідки.

"Брюс Всемогутній": дивіться трейлер фільму онлайн

До речі, днями ми розповідали про комедії із Джимом Керрі, які дарують гарний настрій у будь-який день.

"Подружки нареченої" (2011)

Енні намагається бути ідеальною подружкою нареченої, але все йде зовсім не за планом. Безглузді суперечки з подругами перетворюють підготовку до весілля на справжній хаос. Усі спроби Енні контролювати ситуацію закінчуються кумедними провалами і незабутніми моментами сміху.

"Подружки нареченої": дивіться трейлер фільму онлайн