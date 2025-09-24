"Маска" (1994)

Рейтинг IMDb: 6.9

Одного дня банківський клерк, який часто потрапляє у не надто приємні ситуації, знаходить стару дерев'яну маску, що належала богу Локі. Як тільки Стенлі її надягає, то перетворюється на мультяшного героя з зеленим обличчям, який має надлюдські здібності. У новому образі чоловік починає боротись з місцевою мафією, а також намагається завоювати серце дівчини, яка йому дуже симпатизує.

Кадр із фільму "Маска" / Кадр із фільму

Не варто думати, що успіх можливий тільки на великих екранах. Ліцензійна букмекерська компанія Favbet показує, що це не так та дозволяє відчути смак перемоги своїм гравцям.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Тупий та ще тупіший" (1994)

Рейтинг IMDb: 7.3

Головні герої, Ллойд Крістмас і Гаррі Данн, найкращі друзі, які живуть разом і часто потрапляють у халепи через своє примітивне мислення. Одного разу Ллойд закохується у красуню, яка випадково забула в аеропорту валізу з грошима. Хлопці вирішили поїхати за дівчиною, щоб віддати знахідку, але навіть не підозрюють, що вони опинились під прицілом бандитів. Їхня мандрівка перетворюється на абсурдну пригоду з низкою смішних ситуацій.

Плакат фільму "Тупий і ще тупіший" / Фото IMDb

"Брюс Всемогутній" (2003)

Рейтинг IMDb: 6.8

Телеведучий із Баффало давно мріє про серйозну журналістську кар'єру. Увесь час він скаржиться на життя та звинувачує у нещастях Бога. У фільмі роль Бога зіграв відомий актор Морган Фрімен, який вирішив дати чоловіку урок, наділяючи його своїми силами. Спочатку Брюс використав їх для власної вигоди, а далі він мусив вислухати прохання людей з усього світу.

Кадр із фільму "Брюс Всемогутній" / Кадр із фільму

"Грінч – викрадач Різдва" (2000)

Рейтинг IMDb: 6.3

У маленькому містечку Хторвіль живуть маленькі жителі, які обожнюють Різдво. Та у горах мешкає такий собі Грінч – зелений, злий і самотній відлюдько, який ненавидить це свято. Він вирішив, що хоче його вкрасти, однак маленька дівчинка раптом змінює погляди викрадача.

Кадр із фільму "Грінч – викрадач Різдва" / Фото Sweet.Tv

"Завжди кажи "так"" (2008)

Рейтинг IMDb: 6.8

Карл Аллен живе доволі нудним життям і при тому дуже сильно боїться змін. Та одного разу він потрапив на семінар, де погодився з правилом, що завжди відповідатиме "так". З цього моменту його життя перетворюється на суцільну пригоду, де він не просто змінюється, а й знаходить кохання.

Кадр із фільму "Завжди кажи "так"" / Фото Kyivstar.tv

Раніше ми писали, що фільм "Маска" спочатку планувався як похмура екранізація коміксу, але був переписаний на комедію після появи Джима Керрі.