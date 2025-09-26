На Кіно 24 ми зібрали 5 яскравих комедій останнього десятиліття, які подарують гарний настрій, драйвові пригоди й трішки "сміхотерапії". У цьому списку знайдеться все: від божевільних подорожей і шалених вечірок, до щирих історій із гумором.

"Персонаж" Рік: 2021 Рейтинг IMDb: 7.1

Звичайний працівник банку раптом відкриває приголомшливу істину – він усього лише неігровий персонаж у гігантській відеогрі. Але замість того, щоб "змиритись" зі сценарієм, вирішує взяти власну долю під контроль. Він починає жити так, як сам забажає, й поступово перетворюється на справжнього героя.

Це яскрава, динамічна та дуже смішна комедія, яка покращить настрій навіть у найпохмуріший день.

"Персонаж": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хтивий дідусь"

Рік: 2016

Рейтинг IMDb: 5.9

Хлопець, на ім'я Джейсон, готується до весілля та намагається жити за всіма правилами. Але його дідусь, який нещодавно став вдівцем, вирішує розвіятись і витягнути онука у шалений роуд-тріп. На них чекають нічні клуби, курйозні знайомства та безліч абсурдних, але смішних ситуацій.

"Хтивий дідусь": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хороші хлопці"

Рік: 2021

Рейтинг IMDb: 6.7

Троє друзів-шестикласників готуються до своєї першої "дорослої" вечірки. Вони навіть проводять попередню підготовку, але замість спокійних репетицій на юнаків чекає ціла низка пригод: вони гублять безпілотник, тікають від старшокласників і випадково опиняються у дуже дивних місцях.

Будьте певні, що ця історія запам'ятається надовго.

"Хороші хлопці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нічні ігри"

Рік: 2018

Рейтинг IMDb: 6.9

Компанія друзів регулярно збирається на вечори настільних ігор. Але одного разу все виходить з-під контролю: замість звичайної розваги вони отримують справжню детективну історію з викраденнями, перестрілками та погонями. Проблема в тому, що спершу ніхто не може зрозуміти, де закінчується гра і починається реальність.

"Нічні ігри": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джуманджі: поклик джунглів"

Рік: 2017

Рейтинг IMDb: 6.9

Коли четверо школярів знаходять стару приставку, вони випадково опиняються у світі відеогри. Кожен із них набуває вигляду свого "аватара": сором'язлива дівчина стає відважною воїтелькою, а невпевнений хлопець – кремезним героєм. Щоб повернутись додому, їм доведеться пройти всі рівні гри, боротися з дикими тваринами та небезпечними ворогами.

"Джуманджі: поклик джунглів": дивіться онлайн трейлер фільму

