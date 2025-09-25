Помилково вважати, що старі фільми не мають сьогодні ваги, адже саме на них тримається культура кіно. У добірці Кіно 24 пропонуємо дізнатись, які стрічки входять до найрейтинговіших.

Дивіться також Найгостріші фільми на вечір: що подивитися на Netflix, якщо бракує адреналіну

Які найрейтинговіші фільми сучасності?

"Втеча з Шоушенка"

Рейтинг IMDb: 9.3

Режисер: Френк Дарабонт

Драма знята на основі повісті Стівена Кінга "Ріта Хейворт з Шоушенка". Дії розгортаються наприкінці 50-х років минулого століття. Молодого фінансиста засуджують за подвійне вбивство, однак той не визнає провини. Суд відправляє чоловіка відбувати покарання в одну з найвідоміших в'язниць – Шоушенк. За ґратами він неодноразово стає жертвою жорстокого поводження. Та одного разу доля йому усміхнулась, адже у неволі він знайомиться з Редом. Саме цей чоловік відіграє у його житті неабияку роль.

Кадр із фільму "Втеча з Шоушенка" / Фото UAKino

Захопливі сюжети кіно нікого не залишають байдужим. Компанія Favbet також не залишає без емоцій. Зручний сервіс із широким вибором ігор, де кожен знайде щось для себе.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Хрещений батько"

Рейтинг IMDb: 9.2

Режисер: Френсіс Форд Коппола

Історія розповідає про мафіозний клан Корлеоне, глава якого – Дон Віто. Усі члени родини займаються "бізнесом", однак молодший син, який повернувся з армії, відмовляється від участі. Та доля має свої плани, адже старший брат загинув, а на батька було скоєно замах. Майкл вимушений стати на чолі сім'ї, переживаючи такі випробування, що під силу далеко не всім.

Обкладинка до фільму "Хрещений батько" / Фото UAKino

"Темний лицар"

Рейтинг IMDb: 9.1

Режисер: Крістофер Нолан

Це продовження історії про Бетмена, який бореться зі злочинним світом Готема. Хоч супергерой має помічників, однак ситуація у місті чомусь не покращується. Жителі перебувають у постійному страху, адже не знають, хто, де і коли завдасть наступного удару.

Цікаво, чи вдасться Бетмену врятувати світ від одного з найбільших лиходіїв людства – Джокера?

Кадр із фільму "Темний лицар" / Фото UAKino

"Список Шиндлера"

Рейтинг IMDb: 9.0

Режисер: Стівен Спілберґ

Оскар Шиндлер приїжджає до Кракова – міста, де німецькі військові заганяли польських євреїв у краківське гетто. Як член нацистської партії, Шиндлер купує місцеву фабрику з виготовлення емальованих виробів, а у помічники бере собі єврейського цивільного Іцхака Штерна, який має контакти з "чорним ринком" і єврейською бізнес-спільнотою.

На роботу Шиндлер наймає єврейських робітників, а Штерн їх запевняє, що, якщо ті заслужать свою важливість перед німецькими військовими, то менша ймовірність, що вони потраплять до концентраційних таборів або загинуть.

Кадр із фільму "Список Шиндлера" / Фото UAKino

"12 розгніваних чоловіків"

Рейтинг IMDb: 9.0

Режисер: Сідні Люмет

Одного разу суд у Нью-Йорку розпочинає розгляд справи над 18-річним хлопцем, якого звинувачують у вбивстві батька. Якщо той представить докази своєї невинності, то 12 присяжних мають змінити вердикт. В іншому випадку – на підозрюваного чекає смертна кара. В одному з голосувань усі присяжні сказали, що юнак винен, окрім присяжного під номером 8.

Така поведінка розпалює справжню ворожнечу між іншими присяжними, які не бажають витрачати більше часу на цю справу. Та номер 8 стверджує, що у нього є сумніви, а совість не дозволяє проголосувати, що хлопець винний…

Кадр із фільму "12 розгніваних чоловіків" / Фото UAKino

А якщо вам захочеться посміятись, то може обрати одну з найкращих комедій у головній ролі з Джимом Керрі.