У сьогоднішньому матеріалі редакція Кіно 24 розповість, які фільми про подорожі варто подивитися. Якщо ви не знаєте, що подивитися у п'ятницю ввечері – зберігати нашу добірку

Добірка фільмів про подорожі

"Дика" (2014)

У головній ролі – неперевершена оскароносна акторка Різ Візерспун. Вона зіграла Шеріл Стрейд – жінку, розбиту через невдалий шлюб і смерть матері. У головної героїні більше немає надії на щастя, тож вона вирушає у подорож найвищими ділянками хребта Сьєрра-Невада і Каскадних гір.

"Дика": дивіться трейлер онлайн

"Тепер я йду у дику далечінь" (2007)

Це реальна історія про мандрівника Крістофера Маккендлесса. Хлопець – із забезпеченої сім'ї, одна він віддав усі свої гроші на благодійність і став волоцюгою. Протягом 1990-1992 років подорожував Штатами й Мексикою як Олександр Суперволоцюга, підпрацьовував, а потім опинився на Алясці.

Крістофер оселився у старому шкільному автобусі, що розташований у пустельній місцевості. Його знайшли через два тижні після смерті – мандрівник помер від отруєння і виснаження.

"Тепер я йду у дику далечінь": дивіться трейлер онлайн

"Зелена книга" (2018)

Події фільму розгортаються у 1960-ті роки. Темношкірий піаніст Дон Ширлі готується відправлятися у тур півднем США. Музикант наймає балакучого італійця Тоні Валлелонга як свого водія й особистого помічника.

Тоні має певні недоліки, але добре махає кулаками, тож піаніст зможе почуватися у безпеці. Під час подорожі чоловіки зближуються і вчаться один в одного.

"Зелена книга": дивіться трейлер онлайн