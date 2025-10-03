До речі, раніше ми писали про те, які захопливі кінопрем'єри варто очікувати в жовтні. У матеріалі Кіно 24 розповімо, що відомо про сюжет та головних акторів.

Радимо Від Ліги чемпіонів до кіноекранів: у яких фільмах знялися відомі футболісти

Що відомо про новий фільм "Стів"?

Найновіша стрічка на стримінговій платформі Netflix – це ірландсько-англійський драматичний фільм, у якому головну роль втілив оскароносний Кіліан Мерфі, якого ми знаємо із фільму "Оппенгеймер". Його партнером по майданчику став Джей Лікурго.

На сьогодні стрічка має вже дуже позитивні відгуки критиків, а на сайті IMDb він вже має 7,1 бала.

"Стів": дивіться онлайн трейлер фільму

Це історія про директора Стівена, який понад усе намагається врятувати коледж, що зазнав великої кількості реформ. Але водночас він переживає свою внутрішню боротьбу, адже бореться зі своїми психічними труднощами.

У той самий час студент, на ім'я Шай намагається знайти рівновагу між своєю агресією та вразливістю, адже його мучить тягар минулого, але є сподівання на світле майбутнє.

У чому особливість стрічки?