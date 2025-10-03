Кстати, ранее мы писали о том, какие захватывающие кинопремьеры стоит ожидать в октябре. В материале Кино 24 расскажем, что известно о сюжете и главных актерах.

Что известно о новом фильме "Стив"?

Новейшая лента на стриминговой платформе Netflix – это ирландско-английский драматический фильм, в котором главную роль воплотил оскароносный Килиан Мерфи, которого мы знаем из фильма "Оппенгеймер". Его партнером по площадке стал Джей Ликурго.

На сегодня лента имеет уже очень положительные отзывы критиков, а на сайте IMDb он уже имеет 7,1 балла.

"Стив": смотрите онлайн трейлер фильма

Это история о директоре Стивена, который больше всего пытается спасти колледж, подвергшийся большому количеству реформ. Но в то же время он переживает свою внутреннюю борьбу, ведь борется со своими психическими трудностями.

В то же время студент, по имени Шай пытается найти равновесие между своей агрессией и уязвимостью, ведь его мучает бремя прошлого, но есть надежда на светлое будущее.

В чем особенность ленты?