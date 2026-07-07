"Абсолютный триумф": 7 объективных отзывов критиков о фильме "Одиссея" Кристофера Нолана

Кристофер Нолан, похоже, снова создал хит, о котором зрители будут говорить десятилетиями. Первые зрители, а именно представители кинопрессы, уже посмотрели его новую картину "Одиссея" и осыпали ее комплиментами.

Критики хвалят невероятный масштаб картины, как отмечает издание Variety. О других отзывах – читайте подробнее в материале 24 Канала.

Отзывы критиков о фильме "Одиссея" Кристофера Нолана

Редактор Discussing Film Эндрю Салазар назвал экранизацию гомеровского эпоса "потрясающим достижением", а Джаз Тангкай из Variety описала ее как "триумфальную и зрелищную эпопею". Киножурналист Саймон Томпсон тоже не сдерживал эмоций, отметив безупречную режиссуру и масштаб картины, полностью оправдывающий ожидания

Такой размах не удивляет, ведь Нолан снимал картину в течение 91 дня и создал первый в истории художественный фильм, полностью снятый на камеры IMAX. Режиссер объяснил, что стремился восполнить пробел в современном кино и показать классическую мифологию с той значимостью и авторитетом, которые может придать только голливудский блокбастер. Эту задумку, кстати, по достоинству оценила Пери Немирофф из издания Collider. Она назвала картину "настоящим кинематографическим пиром" и добавила, что трудно представить себе какого-либо другого режиссера на планете, способного перенести эту историю на экран с такой же глубиной.

Фильм рассказывает классическую историю об изнурительном многолетнем возвращении Одиссея домой к жене Пенелопе и сыну Телемаху после окончания Троянской войны. Главную роль путешественника исполнил Мэтт Деймон. По мнению Саймона Томпсона, актер выложился на полную и показал самую мощную игру в своей карьере. Клейтон Дэвис из Variety добавляет, что Дэймон движет сюжет вперед благодаря своей железной стойкости, тогда как Том Холланд в роли его сына Телемаха придает фильму особую искренность.

Однако настоящей звездой второго плана, если верить первым отзывам, стал Роберт Паттинсон, сыгравший Антиноя. Эрик Дэвис из Fandango назвал картину "абсолютным триумфом" и отметил, что актер идеально воплотил образ коварного манипулятора. Саймон Томпсон поддержал коллегу, назвав игру Паттинсона выдающейся, а также отдельно похвалил Джона Легвизамо за роль Эвмея. Помимо них, в звездном актерском составе появятся Зендея, Лупита Нионго и Шарлиз Терон.

"Одиссея": смотрите трейлер фильма онлайн

Конечно, не обошлось и без мелкой критики, но она не портит общего впечатления. Например, Дэвид Эрлих из IndieWire назвал начало картины несколько неуклюжим, но подчеркнул, что мощный финал компенсирует все недостатки.

Оценить масштабы нового шедевра Нолана украинские зрители смогут уже совсем скоро – премьера запланирована на 16 июля.

Кстати, Зендея рассказала забавную историю, которая произошла с ней на съемках фильма "Одиссея".