4 фильма с легендарной Одри Хепберн, которые стоит посмотреть

Икона стиля, актриса, женщина, которая стала кумиром миллионов - это все Одри Хепберн. Ее умение талантливо играть разнообразные роли всегда восхищали зрителей по всему миру. Она до сих пор остается вечным символом элегантности и изысканности.

Именно в этот день – 4 мая родилась несравненная Одри Хепберн. Поэтому Кино 24 подготовило 4 фильма, в которых снялась эта очаровательная британская актриса.

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"Завтрак у Тиффани"

Эту киноленту впервые мир увидел еще в 1961 и с тех пор она стала действительно культовой.

По сюжету, альфонс и начинающий писатель Пол Варджак переезжает в шумный Нью-Йорк. Там он знакомится со своей милой и отчаянной соседкой-красавицей Холли Голайтли, которую сыграла Одри Хепберн. У девушки есть невероятно безумная страсть ко всем украшениям от Тиффани.

Хотя Холли казалась несерьезной, местами легкомысленной, оказывается, что она куда глубже, чем может показаться на первый взгляд.

"Завтрак у Тиффани": смотрите онлайн трейлер фильма

"Забавная мордашка"

Мэгги Прескотт, главный редактор женского модного журнала Quality, и Дик Эйвери, талантливый фотограф издания, искали новое лицо для обложки своего следующего выпуска. После совместного мозгового штурма они решили показать на обложке не просто потрясающую модель, а умную и утонченную женщину. Они отправились в волшебный книжный магазин, где встретили Джоанну, молодую и умную продавщицу. В один миг Дик понял, что нашел новое воплощение женской красоты. Волнение наполнило воздух, поскольку они знали, что нашли что-то действительно особенное для следующей большой обложки их журнала.

"Забавная мордашка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Моя очаровательная леди"

Включив этот фильм, зритель сможет насладиться мюзиклом по мотивам пьесы Бернарда Шоу. По сюжету, профессор филологии Хиггинс заключил шуточное пари с полковником Пикерингом, что сможет превратить скромную уличную девушку, продающую цветы, в изысканную леди всего за три месяца. Срок истекал, и, ко всеобщему удивлению, перед элитным лондонским обществом появилась потрясающая незнакомка. На грандиозном балу в честь королевской семьи в Трансильвании она сияла так, будто родилась в дворянской семье. Это был ошеломляющий успех. Однако, как оказалось, девушка по уши влюбилась в своего очаровательного наставника, который оказался закоренелым холостяком с довольно отстраненным взглядом на отношения.

"Моя очаровательная леди": смотрите онлайн трейлер фильма

"Римские каникулы"

Действия фильма разворачиваются в прекрасном городе Риме. Так, европейская принцесса Анна прибывает с официальным визитом, но вскоре обнаруживает, что ей скучно на бесконечных приемах и политических встречах. Душа девушки жаждет приключений, и она вырывается на шумные улицы Рима. После прогулки по итальянской столице она заснула прямо на улице, ведь ей дали снотворное еще в покоях.

Тут-то и происходит ее встреча с очаровательным репортером Джо Брэдли, который любезно предлагает ей переночевать в его апартаментах. Лишь утром Джо видит фотографии Анны в газетах и узнает о ее высоком положении.

"Римские каникулы": смотрите онлайн трейлер фильма

Каждую свою роль Одри Хепберн играла действительно незабываемо и так, что хотелось просматривать ленты с ее участием снова и снова. Поэтому предлагаем насладиться замечательными киноработами из подборки, в которых она снялась. Приятного просмотра!