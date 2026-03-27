Его обожают миллионы: культовый комедийный сериал, который вышел 21 год назад

24 марта 2005 года вышел американский комедийный сериал "Офис", который в итоге стал культовым. Ситком насчитывает 9 сезонов и 204 серии, поэтому его можно растянуть надолго.

Сериал "Офис" имеет большой рейтинг IMDb – 9.0/10. Это история о жизни работников офиса бумажной компании Dunder Mifflin в городе Скрентон (штат Пенсильвания). Больше о проекте расскажет 24 Канал.

О чем 1 сезон сериала "Офис"?

"Офис" – американская адаптация одноименного британского сериала от BBC. Один из главных героев – Майкл Скотт – менеджер отделения Скрентон в бумажной компании Dunder Mifflin.

Сериал начинается с того, что в отделении Скрентон появляются слухи о том, что президенты Dunder Mifflin хотят сократить его или закрыть, поэтому работники начинают волноваться. Майкл Скотт решает преуменьшить серьезность ситуации, чтобы коллеги не паниковали.

"Офис": смотрите онлайн трейлер 1 сезона

Кто сыграл главную роль в сериале?

Главную роль в "Офисе" сыграл американский актер Стив Карелл, однако актер ушел из проекта в конце 7 сезона. Его коллега Рэйн Уилсон, который воплотил на экране Двайта Шрута, рассказал, что команде было сложно продолжать сериал без его участия, передает Variety.

Когда Стив ушел, возникла некоторая путаница: мы пытались определить тон сериала, кто главный герой и как рассказывать эти истории без, так сказать, комедийного двигателя сериала, которым является Майкл Скотт, и без одного из величайших комедийных актеров в истории Америки, находящегося в центре нашего шоу. Это тоже было непросто,

– поделился Уилсон.

Рэйн Уилсон и Стив Карелл в сериале "Офис" / Кадр из сериала

Карелл получил много положительных отзывов от критиков за роль в сериале "Офис". За шесть лет съемок его шесть раз номинировали на премию "Эмми", однако он никогда не побеждал.

Создатели "Офиса" сняли еще два сезона без главного актера. Интересно, что Стив неожиданно вернулся к роли Майкла в финале сериала. Он завершился в 2013 году.

