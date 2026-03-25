"Первые ласточки" – это сериал-антология, в каждом сезоне показана новая история. Главные актеры не меняются, но играют разных персонажей. Больше о проекте расскажет 24 Канал.

О чем сериал "Первые ласточки"?

События первого сезона разворачиваются в обычной школе, которую всколыхнула страшная трагедия – ученица совершила самоубийство. Причины неизвестны, ведь она даже не оставила прощальной записки.

За дело берется следователь Ольга Макарова. Женщина пытается узнать: школьница сама покончила жизнь самоубийством или ее кто-то столкнул с крыши многоэтажки.

Во время расследования Ольга открывает страшные тайны учеников, учителей и родителей. Дети ввязываются в историю со смертью своей одноклассницы, они сталкиваются с таинственным и опасным персонажем – "Другом".

Во втором сезоне рассказывается о студентах-журналистах. События происходят в университете, куда поступили парни и девушки разного социального класса. Они ходят на пары и вечеринки, работают после учебы.

Как-то в туалете находят мертвым одного из студентов – Ивана Кожуха. Полиция быстро закрывает дело, поскольку считает, что парень покончил с собой. Однако преподавательница Кира Зотова уверена, что его убили, поэтому берется за расследование дела вместе с некоторыми студентами.

Что еще известно о сериале?

Сериал состоит из двух сезонов, которые насчитывают по 8 серий. В 2021 году Новый канал сообщил, что проект продолжили на третий сезон, однако пока никакой информации нет.

В "Первых ласточках" снялись Виктория Литвиненко, Таисия-Оксана Щурук, Александр Рудинский, Максим Самчик, Полина Носихина, Мария Смолякова, Максим Девизоров и другие.

Какой еще украинский молодежный сериал ранее был популярным?

"Школа – еще один популярный украинский молодежный сериал. Главные роли в нем сыграли Янина Андреева, Никита Вакулюк, Елена Курта, Ирина Кудашова, Анна Тринчер и другие.

В сериале рассказывается о жизни подростков: об их учебе в школе, отношениях с родителями и учителями, любви, дружбе. В нем освещены различные проблемы, с которыми сталкивается молодежь.