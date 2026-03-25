24 Канал подобрал одни из самых популярных сериалов, которые в свое время наделали немало шума из-за развязки сюжета.

"Первые ласточки", 2019 – 2020

Рейтинг IMDb: 8,0

Возрастное ограничение сериала: 18+

В обычной школе происходит трагедия – одна из учениц погибает и это становится началом открытия темных страниц жизни других подростков. Группа старшеклассников становится участниками опасной игры в интернете, где аноним прибегает к манипуляциям и шантажу и заставляет выполнять рискованные задания.

Напряжение растет до самого финала, где правда оказывается значительно сложнее и болезненнее, чем казалось.

"Крепостная", 2019 – 2023

Рейтинг IMDb: 7,1

События разгораются в 19 веке и рассказывают историю Екатерины Вербицкой – крепостной, которую воспитали как барышню. После смерти доброй помещицы ее жизнь резко меняется – она оказывается в мире, где придется бороться за то, чтобы выжить. Екатерину даже пытаются продать, однако она не сдается и борется за право на свободу.

Эта история наполнена немалым количеством драматических поворотов, а судьбы героев часто складываются не так, как ожидаешь.

Отметим, что участие в украинском сериале принимали некоторые российские актеры. Однако в четвертом сезоне, который отсняли в 2022 году, создатели исключили бывших коллег из проекта.

"Поймать Кайдаша", 2020

Рейтинг IMDb: 8,8

Этот сериал стал невероятно популярным среди украинской публики. Современная адаптация произведения Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья" стала одной из лучших работ нашего кино.

В центре истории – обычная семья, где родители вместе с сыновьями и невестками пытаются ужиться под одной крышей. Бытовые конфликты, обиды и недоразумения постепенно перерастают в настоящую семейную войну с забавными ситуациями и диалогами.

Финал не дает идеального примирения, а оставляет ощущение реальности, когда некоторые конфликты так и остаются неразрешенными.

