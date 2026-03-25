24 Канал подобрал одни из самых популярных сериалов, которые в свое время наделали немало шума из-за развязки сюжета.
"Первые ласточки", 2019 – 2020
Рейтинг IMDb: 8,0
Возрастное ограничение сериала: 18+
В обычной школе происходит трагедия – одна из учениц погибает и это становится началом открытия темных страниц жизни других подростков. Группа старшеклассников становится участниками опасной игры в интернете, где аноним прибегает к манипуляциям и шантажу и заставляет выполнять рискованные задания.
Напряжение растет до самого финала, где правда оказывается значительно сложнее и болезненнее, чем казалось.
"Крепостная", 2019 – 2023
Рейтинг IMDb: 7,1
События разгораются в 19 веке и рассказывают историю Екатерины Вербицкой – крепостной, которую воспитали как барышню. После смерти доброй помещицы ее жизнь резко меняется – она оказывается в мире, где придется бороться за то, чтобы выжить. Екатерину даже пытаются продать, однако она не сдается и борется за право на свободу.
Эта история наполнена немалым количеством драматических поворотов, а судьбы героев часто складываются не так, как ожидаешь.
Отметим, что участие в украинском сериале принимали некоторые российские актеры. Однако в четвертом сезоне, который отсняли в 2022 году, создатели исключили бывших коллег из проекта.
"Поймать Кайдаша", 2020
Рейтинг IMDb: 8,8
Этот сериал стал невероятно популярным среди украинской публики. Современная адаптация произведения Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья" стала одной из лучших работ нашего кино.
В центре истории – обычная семья, где родители вместе с сыновьями и невестками пытаются ужиться под одной крышей. Бытовые конфликты, обиды и недоразумения постепенно перерастают в настоящую семейную войну с забавными ситуациями и диалогами.
Финал не дает идеального примирения, а оставляет ощущение реальности, когда некоторые конфликты так и остаются неразрешенными.
В каких популярных украинских сериалах снялись россияне?
- "Капля света" – в сериале сыграли Георгий Тараторкин, Евгения Симонова, Павел Баршак.
- "Клятва врача" – в сериале сыграли Кирилл Рубцов, Валерий Николаев и другие.
- "Любовь с ароматом кофе" – в сериале сыграли Дана Абызова, Тимофей Каратаев и другие.