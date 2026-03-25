24 Канал підібрав одні з найпопулярніших серіалів, які свого часу наробили чимало шуму через розв'язку сюжету.

"Перші ластівки", 2019 – 2020

Рейтинг IMDb: 8,0

Вікове обмеження серіалу: 18+

У звичайній школі стається трагедія – одна з учениць гине і це стає початком відкриття темних сторінок життя інших підлітків. Група старшокласників стає учасниками небезпечної гри в інтернеті, де анонім вдається до маніпуляцій та шантажу й змушує виконувати ризиковані завдання.

Напруга зростає до самого фіналу, де правда виявляється значно складнішою і болючішою, ніж здавалось.

"Кріпосна", 2019 – 2023

Рейтинг IMDb: 7,1

Події розгораються у 19 столітті й розповідають історію Катерини Вербицької – кріпачки, яку виховали як панянку. Після смерті доброї поміщиці її життя різко змінюється – вона опиняється у світі, де доведеться боротись за те, щоб вижити. Катерину навіть намагаються продати, однак вона не здається і бореться за право на свободу.

Ця історія наповненан чималою кількістю драматичних поворотів, а долі героїв часто складаються не так, як очікуєш.

Зазначимо, що участь в українському серіалі брали деякі російські актори. Однак у четвертому сезоні, який відзняли у 2022 році, творці виключили колишніх колег із проєкту.

"Спіймати Кайдаша", 2020

Рейтинг IMDb: 8,8

Цей серіал став неймовірно популярним серед української публіки. Сучасна адаптація твору Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" стала однією з найкращих робіт нашого кіно.

У центрі історії – звичайна родина, де батьки разом з синами та невістками намагаються вжитись під одним дахом. Побутові конфлікти, образи й непорозуміння поступово переростають у справжню сімейну війну з кумедними ситуаціями та діалогами.

Фінал не дає ідеального примирення, а залишає відчуття реальності, коли деякі конфлікти так залишаються нерозв'язаними.

