Якщо вам цікаво, які фільми вийшли у світ 30 років тому, то 24 Канал візьме на себе відповідальність, щоб розповісти про легендарні кінострічки.

Яким фільмам уже 30 років?

"Крик", 1996

Рейтинг IMDb: 7,4

У маленькому містечку розпочинається серія жорстоких убивств. Убивця в масці телефонує до своїх жертв і грає з ними у моторошну гру – ставить запитання про фільми жахів, а у разі неправильної відповіді – карає.

Сінді Перскотт опиняється у центрі подій, адже минуле її родини вже було пов'язане з трагедією. А фінал фільму, коли хочеться дізнатись, хто ховається за маскою вбивці, перевертає все з ніг на голову.

Нагадаємо, що у 2026 році вийшло продовження фільму "Крик". До головної ролі Сінді повернулась Нів Кемпбелл.

"Первісний страх", 1996

Рейтинг IMDb: 7,7

У Чикаго вбивають впливового архієпископа, а головним підозрюваним стає тихий юнак Аарон. За його справу береться амбітний адвокат, який бачить шанс, що має допомогти перемогти у суді.

Спочатку все здається дуже просто: хлопець здається невинним і беззахисним. Але в процесі розслідування відкриваються темні деталі, а поведінка підозрюваного стає все дивнішою.

"101 далматинець", 1996

Рейтинг IMDb: 5,8

Життя пари далматинців змінюється, коли підступна Круелла де Віль вирішує викрасти цуценят, щоб зробити з них модняве пальто.

Та батьківська любов сильніша, й вони вирушають на пошуки своїх маленьких чотирилапих дітей. На допомогу приходять й інші тварини, адже у дорослих далматинців не так багато шансів здолати на самоті одну з найяскравіших лиходійок кіно.

Фільми, які вийшли 30 років тому