Якщо ви зараз у пошуку якісного українського серіалу із захопливим сюжетом, то 24 Канал уже знає, що може стати найкращим варіантом.

"Троянда без шипів"

Рейтинг IMDb: –

Це мінісеріал на 4 серії, який розповідає про Зою – спадкоємицю заможної та впливової родини, де всі її забаганки були лише питанням часу. Та стається нещастя. у ДТП гине її наречений, а дівчину охоплює відчуття, що винний має бути покараний.

Олег Довженко визнає себе винуватцем і після цього його життя перетворюється на пекло, адже Зоя хоче, щоб він страждав. До самого фіналу глядачі не зможуть розгадати як насправді закінчиться історія.

"Тиха Нава"

Рейтинг IMDb: 7,5

Адам та Інна відпочивали у невеличкому містечку Тиха Нава. Пара посварилась і дівчина вирушила на пошуки коханого після конфлікту, однак стала жертвою зґвалтування.

Поліція байдуже відреагувала на цю історію, тому підозру призначили самому нареченому Інни. За якийсь час у місті стається вбивство та зґвалтування, однак чоловік вирішує не здаватись і починає самотужки розслідувати справу, коли паралельно правоохоронці фальсифікують докази і залякують жертв.

"Я – Надія"

Рейтинг IMDb: 7,1

Це український воєнно-драматичний серіал, який розповідає про працівників швидкої допомоги. Попри постійні обстріли та ризик загинути працівники продовжують рятувати життя інших людей у дуже складних умовах.

За основу серіалу взята реальна історія 22-річної фельдшерки Анни Андрющенко, яка у перші місяці війни працювала у харківському Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Дівчина відмовилась від евакуації, а залишилась допомагати цивільним і військовим.

"Коло омани"

Рейтинг IMDb: –

Це український детективний серіал, який став адаптацією корейського шоу "Lie After Lie".

Сюжет розповідає про жінку, яка відчайдушно бореться за правду і прагне повернути свою доньку. Усе почалось з того, що вона вбила свого чоловіка, адже той роками бив її та знущався. За ґратами вона народжує доньку, однак дитину забирає свекруха, яка бажає помститись колишній невістці.

Однак згодом дитина опиняється у стінах дитбудинку. Ліна дуже хвилюється за свою доньку, однак її тривожить, що та може дізнатись про її темне минуле.

Уже відомо, що прем'єра 2-го сезону "Парочки слідчих" відбудеться 27 квітня, а нові епізоди виходитимуть о 20:00 на телеканалі 1+1.

До своїх ролей повернуться Юлія Буйновська та Костянтин Октябрський. У першому сезоні було 16 серій, а от скільки отримає продовження – невідомо.