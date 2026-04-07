Если вы сейчас в поиске качественного украинского сериала с увлекательным сюжетом, то 24 Канал уже знает, что может стать лучшим вариантом.

Это интересно Вышел финальный трейлер долгожданного фильма "Дьявол носит Prada 2"

"Роза без шипов"

Рейтинг IMDb: –

Это мини-сериал на 4 серии, который рассказывает о Зое – наследнице богатой и влиятельной семьи, где все ее прихоти были лишь вопросом времени. Но происходит несчастье. в ДТП погибает ее жених, а девушку охватывает ощущение, что виновный должен быть наказан.

Олег Довженко признает себя виновником и после этого его жизнь превращается в ад, ведь Зоя хочет, чтобы он страдал. До самого финала зрители не смогут разгадать как на самом деле закончится история.

"Тихая Нава"

Рейтинг IMDb: 7,5

Адам и Инна отдыхали в небольшом городке Тихая Нава. Пара поссорилась и девушка отправилась на поиски любимого после конфликта, однако стала жертвой изнасилования.

Полиция равнодушно отреагировала на эту историю, поэтому подозрение назначили самому жениху Инны. Через некоторое время в городе происходит убийство и изнасилование, однако мужчина решает не сдаваться и начинает самостоятельно расследовать дело, когда параллельно правоохранители фальсифицируют доказательства и запугивают жертв.

"Я – Надежда"

Рейтинг IMDb: 7,1

Это украинский военно-драматический сериал, который рассказывает о работниках скорой помощи. Несмотря на постоянные обстрелы и риск погибнуть работники продолжают спасать жизни других людей в очень сложных условиях.

За основу сериала взята реальная история 22-летней фельдшера Анны Андрющенко, которая в первые месяцы войны работала в харьковском Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Девушка отказалась от эвакуации, а осталась помогать гражданским и военным.

"Круг заблуждения"

Рейтинг IMDb: –

Это украинский детективный сериал, который стал адаптацией корейского шоу "Lie After Lie".

Сюжет рассказывает о женщине, которая отчаянно борется за правду и стремится вернуть свою дочь. Все началось с того, что она убила своего мужа, ведь тот годами бил ее и издевался. За решеткой она рожает дочь, однако ребенка забирает свекровь, которая желает отомстить бывшей невестке.

Однако впоследствии ребенок оказывается в стенах детдома. Лина очень волнуется за свою дочь, однако ее тревожит, что та может узнать о ее темном прошлом.

Выйдет ли продолжение украинского сериала "Парочка следователей"?

Уже известно, что премьера 2-го сезона "Парочки следователей" состоится 27 апреля, а новые эпизоды будут выходить в 20:00 на телеканале 1+1.

К своим ролям вернутся Юлия Буйновская и Константин Октябрьский. В первом сезоне было 16 серий, а вот сколько получит продолжение – неизвестно.