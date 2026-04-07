Тем временем компания 20th Century Studios опубликовала финальный трейлер фильма, который менее чем за сутки после релиза собрал около 4 миллионов просмотров.
Вышел финальный трейлер фильма "Дьявол носит Prada 2"
Из ролика, опубликованного на YouTube-канале 20th Century Studios, стало известно, что в фильме будет звучать песня в исполнении Леди Гаги совместно с рэперкой Doechii под названием "Runway".
Также издание Variety сообщило, что Леди Гага может исполнить одну из ролей в ленте. Кроме того, в видео зрителей знакомят с новой ассистенткой Миранды, которую сыграет Симон Эшли.
"Дьявол носит Prada 2": смотрите онлайн трейлер фильма
Тизер фильма "Дьявол носит Prada 2", согласно информации The Guardian стал самым популярным комедийным тизером за последние 15 лет, ведь набрал 181,5 миллиона просмотров на YouTube всего за сутки.
Что стоит знать о "Дьявол носит Prada 2"?
- Долгожданное продолжение культового мирового хита выходит в прокат 30 апреля – эксклюзивно в кинотеатрах.
- Почти через 20 лет после того, как Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи блестяще воплотили образы Миранды, Энди, Эмили и Найджела, они возвращаются на модные улицы Нью-Йорка и в стильные офисы журнала "Подиум" в долгожданном сиквеле культового фильма 2006 года, ставшего определяющим для целого поколения.
- Фильм снова объединяет основной актерский состав вместе с режиссером Дэвидом Франкелем и сценаристкой Алин Брош Маккенной.
- Также в фильме покажут ряд новых персонажей, которых сыграют Кеннет Брана, Симон Эшли, Джастин Теру, Люси Лью и другие.
- Продюсером ленты стала Венди Файнерман, а исполнительными продюсерами – Майкл Бедерман, Карен Розенфелт и Алин Брош Маккенна.