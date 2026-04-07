Тим часом компанія 20th Century Studios опублікувала фінальний трейлер фільму, який менш ніж за добу після релізу зібрав близько 4 мільйонів переглядів.
Вийшов фінальний трейлер фільму "Диявол носить Prada 2"
З ролика, опублікованого на YouTube-каналі 20th Century Studios, стало відомо, що у фільмі звучатиме пісня у виконанні Леді Гаги спільно з реперкою Doechii під назвою "Runway".
Також видання Variety повідомило, що Леді Гага може виконати одну з ролей у стрічці. Крім того, у відео глядачів знайомлять із новою асистенткою Міранди, яку зіграє Сімон Ешлі.
"Диявол носить Prada 2": дивіться онлайн трейлер фільму
Тизер фільму "Диявол носить Prada 2", згідно з інформацією The Guardian став найпопулярнішим комедійним тизером за останні 15 років, адже набрав 181,5 мільйона переглядів на YouTube всього за добу.
Що варто знати про "Диявол носить Prada 2"?
- Довгоочікуване продовження культового світового хіта виходить у прокат 30 квітня – ексклюзивно в кінотеатрах.
- Майже через 20 років після того, як Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі блискуче втілили образи Міранди, Енді, Емілі та Найджела, вони повертаються на модні вулиці Нью-Йорка та до стильних офісів журналу "Подіум" у довгоочікуваному сиквелі культового фільму 2006 року, що став визначальним для цілого покоління.
- Фільм знову об'єднує основний акторський склад разом із режисером Девідом Франкелем і сценаристкою Алін Брош Маккенною.
- Також у фільму покажуть низку нових персонажів, яких зіграють Кеннет Брана, Сімон Ешлі, Джастін Теру, Люсі Лью та інші.
- Продюсеркою стрічки стала Венді Файнерман, а виконавчими продюсерами – Майкл Бедерман, Карен Розенфелт та Алін Брош Маккенна.