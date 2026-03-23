24 Канал розповість про які саме фільми йдеться, щоб кожен зміг у вільний час подивитись по-справжньому цікавий контент.

Фільми на Netflix, які здивують

"Гострі картузи: Безсмертний", 2026

Рейтинг IMDb: 6,8

Днями на стримінговій платформі вийшов фільм, який є прямим продовженням серіалу "Гострих картузів". Кілліан Мерфі повернувся до головної ролі.

Події стрічки розгортаються у часи Другої світової війни, а у центрі сюжету опиняються відносини між батьком і сином. Цікаво, що думки глядачів розділились, адже хтось вважає, що це гідне завершення історія, однак інші переконані, що кінокартині забракло багато чого, якщо порівнювати із серіалом.

Самі творці висловлювались, що не розраховують на думки публіки, адже фільм закінчився так, як би і мало бути.

Та все ж історія Томі Шелбі точно не може бути другорядною. Цього героя полюбили по всьому світу, тому це вже робить "Гострі картузи" унікальними.

"Гострі картузи: Безсмертний": дивіться онлайн трейлер фільму

"Франкенштайн", 2025

Рейтинг IMDb: 7,4

Фільм знятий за мотивами однойменного роману Мері Шеллі. У центрі історії – геніальний, але доволі егоїстичний винахідник і науковець Віктор Франкенштайн. Одного разу він вирішує проекспериментувати й оживити істоту, яка складається з частин тіл десятків людей.

Спершу він натхненний успіхом, але згодом розуміє, що істота не розвивається. Така гра з Богом призводить до страшних наслідків.

Зауважимо, що стрічка була номінована на премію Оскар у кількох номінаціях. А Джейкоб Елорді, який зіграв цю істоту, по декілька годин сидів на гримі, а його гра стала неабияким проривом у кар'єрі. Ба більше, черговий фільм про "Франкенштейна" став, мабуть, одним із найкращих серед уже відзнятих.

"Франкенштайн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Непрощена", 2021

Рейтинг IMDb: 7,2

Фільм вийшов у 2021 році, а головну роль зіграла Сандра Буллок. Його відзняли за мотивами мінісеріалу "Непрощені" (2021 року).

За сюжетом, Рут Слейтер виходить із в'язниці, відбувши покарання за тяжкий злочин. Суспільство відмовляється її прощати, однак героїня не здається і намагається знайти свою молодшу сестру.

Це глибока історія, які підіймає важливі теми для глядачів. Будьте готові осудити, зрозуміти або пробачити героїні.

"Непрощена": дивіться онлайн трейлер фільму

