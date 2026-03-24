Если вам интересно, какие фильмы вышли в свет 30 лет назад, то 24 Канал возьмет на себя ответственность, чтобы рассказать о легендарных кинолентах.
Каким фильмам уже 30 лет?
"Крик", 1996
Рейтинг IMDb: 7,4
В маленьком городке начинается серия жестоких убийств. Убийца в маске звонит к своим жертвам и играет с ними в жуткую игру – задает вопросы о фильмах ужасов, а в случае неправильного ответа – наказывает.
Синди Перскотт оказывается в центре событий, ведь прошлое ее семьи уже было связано с трагедией. А финал фильма, когда хочется узнать, кто скрывается за маской убийцы, переворачивает все с ног на голову.
Напомним, что в 2026 году вышло продолжение фильма "Крик". К главной роли Синди вернулась Нив Кэмпбелл.
"Первобытный страх", 1996
Рейтинг IMDb: 7,7
В Чикаго убивают влиятельного архиепископа, а главным подозреваемым становится тихий юноша Аарон. За его дело берется амбициозный адвокат, который видит шанс, который должен помочь победить в суде.
Сначала все кажется очень просто: парень кажется невиновным и беззащитным. Но в процессе расследования открываются темные детали, а поведение подозреваемого становится все более странным.
"101 далматинец", 1996
Рейтинг IMDb: 5,8
Жизнь пары далматинцев меняется, когда коварная Круэлла де Виль решает похитить щенков, чтобы сделать из них моднявое пальто.
Но родительская любовь сильнее, и они отправляются на поиски своих маленьких четвероногих детей. На помощь приходят и другие животные, ведь у взрослых далматинцев не так много шансов одолеть в одиночестве одну из самых ярких злодеек кино.
Фильмы, которые вышли 30 лет назад
- "Матильда". Однажды сообразительная девочка открывает в себе необычайные способности. Она решает использовать их, чтобы противостоять жестокой директрисе и изменить свою жизнь.
- "Стриптиз". Женщина устраивается на работу в клуб, чтобы заработать денег и иметь шанс вернуть опеку над дочерью, однако она оказывается втянутой в опасную политическую игру.
- "От заката до рассвета". Двое преступников убегают от полиции и берут в заложники семью. Однако их побег становится настоящим ужасом, когда они попадают в очень странный бар.
- "День независимости". На Землю нападают инопланетяне и человечество оказывается на грани уничтожения. Однако общество не сдается, а объединяется, чтобы дать отпор в решающем бою за планету.