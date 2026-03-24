Если вам интересно, какие фильмы вышли в свет 30 лет назад, то 24 Канал возьмет на себя ответственность, чтобы рассказать о легендарных кинолентах.

Каким фильмам уже 30 лет?

"Крик", 1996

Рейтинг IMDb: 7,4

В маленьком городке начинается серия жестоких убийств. Убийца в маске звонит к своим жертвам и играет с ними в жуткую игру – задает вопросы о фильмах ужасов, а в случае неправильного ответа – наказывает.

Синди Перскотт оказывается в центре событий, ведь прошлое ее семьи уже было связано с трагедией. А финал фильма, когда хочется узнать, кто скрывается за маской убийцы, переворачивает все с ног на голову.

Напомним, что в 2026 году вышло продолжение фильма "Крик". К главной роли Синди вернулась Нив Кэмпбелл.

"Первобытный страх", 1996

Рейтинг IMDb: 7,7

В Чикаго убивают влиятельного архиепископа, а главным подозреваемым становится тихий юноша Аарон. За его дело берется амбициозный адвокат, который видит шанс, который должен помочь победить в суде.

Сначала все кажется очень просто: парень кажется невиновным и беззащитным. Но в процессе расследования открываются темные детали, а поведение подозреваемого становится все более странным.

"101 далматинец", 1996

Рейтинг IMDb: 5,8

Жизнь пары далматинцев меняется, когда коварная Круэлла де Виль решает похитить щенков, чтобы сделать из них моднявое пальто.

Но родительская любовь сильнее, и они отправляются на поиски своих маленьких четвероногих детей. На помощь приходят и другие животные, ведь у взрослых далматинцев не так много шансов одолеть в одиночестве одну из самых ярких злодеек кино.

Фильмы, которые вышли 30 лет назад