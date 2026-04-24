24 Канал расскажет, какие фильмы посмотреть тем, кто сомневается в себе. Обязательно включите их, если переживаете не самый лучший период в жизни.

Какие фильмы посмотреть, если сомневаетесь в себе?

"Скрытые фигуры" (2016)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

События фильма разворачиваются в 1960-х годах в США, когда темнокожие люди не имели равных прав с белыми. Однако Кэтрин Джонсон, Дороти Вон и Мэри Джексон работают в NASA и доказывают, что пол и раса не имеют значения, если есть талант и профессионализм.

"Дикая" (2014)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

В центре сюжета – Шерил Стрейд, которая переживает сложный период в жизни. Чтобы улучшить свое состояние, главная героиня решает пройти более 1700 километров: от Калифорнии до границы с Канадой. Женщина сразу понимает, что путешествие по горам и лесам с тяжелым рюкзаком – еще то испытание.

"Невидимая сторона" (2009)

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Однажды супруги принимают к себе бездомного подростка и становятся его законными опекунами. Эта встреча меняет как жизнь мужа и жены, так и самого парня.

Благодаря новой семье Майкл Оэр поступает в университет. Он увлекается футболом и вскоре становится настоящей звездой Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Отметим, что в украинский фильм вышел байопик о Майкле Джексоне, в котором главную роль сыграл племянник короля поп-музыки Джаафар Джексон.

В фильме показано восхождение певца к славе. Все начинается с создания группы The Jackson 5, в которой Майкл выступал вместе с братьями под руководством отца. А уже вскоре он собирал огромные стадионы.